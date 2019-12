Eishockeyfieber am zweiten Weihnachtsfeiertag

Oberliga Nord: Black Dragons aus Erfurt zu Gast bei den Scorpions

Wedemark/Langenhagen. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist in jedem Jahr für Eishockeyfreunde ein ganz besonderer Tag. Gegner der Hannover Scorpions sind am Donnerstag, 26. Dezember, um 18 Uhr in der heimischen hus de groot EISARENA die TecArt Black Dragons aus Erfurt.In Erfurt ist nicht nur der ehemalige Scorpionsspieler „Freddy Caroll“ Trainer, die Erfurter haben auch in den vergangenen Wochen mit äußerst starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht (3:2-Heimsieg gegen Herner EV) und ihre Punkteausbeute deutlich verbessert.Nachdem die Hannover Scorpions in den vergangenen Wochen an ihre guten Leistungen, die sie zu Saisonbeginn gezeigt haben, anknüpften, wird das Team alles daran setzen, auch weiterhin in der Erfolgsspur zu bleiben.Nach dem spektakulären Auswärtssieg am Pferdeturm gegen die Indians gilt es jetzt am zweitenWeihnachtsfeiertag drei äußerst wichtige Punkte zu sichern, um Kontakt zur Spitze der Eishockey-Oberliga Nord zu halten. Ehe es soweit ist, steht aber am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr die Begegnung gegen die Hamburg Crocodiles, ebenfalls in der hus de groot EISARENA, auf dem Spielplan.