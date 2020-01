EM-Aus für Ivan Martinovic

RECKEN-Linkshänder erleidet Fußverletzung

Normalerweise sind Geburtstage ein Grund zum Feiern. Bei Ivan Martinovic hielt die Freude über den 22. Geburtstag aber nicht den ganzen Tag an. Der Linkshänder, der sich mit der kroatischen Nationalmannschaft auf die bevorstehende Europameisterschaft vorbereitete, verletzte sich im Training am linken Fuß und wird das Großereignis daher verpassen. „Das ist schon sehr tragisch, denn es wäre mein erstes großes Turnier gewesen“, sagte ein verständlicherweise enttäuschter Martinovic, der seinen Humor aber trotz der Hiobsbotschaft nicht verloren hat. „Diesen Geburtstag werde ich mit Sicherheit nicht vergessen“, so der 22-Jährige.Martinovic wird jetzt schnellstmöglich nach Hannover kommen, um sich von der medizinischen Abteilung der RECKEN untersuchen zu lassen und den weiteren Behandlungsverlauf festzulegen. Erst danach kann eine genaue Prognose über die Ausfallzeit gestellt werden. „Wir hätten Ivan eine Teilnahme an der Europameisterschaft sehr gegönnt und fühlen mit ihm. Es geht jetzt aber darum, die Verletzung genau zu diagnostizieren und in Absprache mit unserer medizinischen Abteilung den besten Behandlungsweg zu finden, damit wir ihn schnellstmöglich wieder im Trikot der RECKEN auf dem Spielfeld sehen werden“, erklärt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.