Er fühlt sich wohl

U19-Spieler Jannis Neugebauer bleibt beim TSV Havelse

Der Kapitän der Havelser U19-Regionalliga-Mannschaft hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Jannis Neugebauer spielt bereits seine dritte Saison in Garbsen und ist ein weiterer Beweis für die hervorragende Nachwuchsarbeit beim TSV.Zitat Jannis Neugebauer: „Ich bin sehr glücklich, dass ich die nächsten zwei Jahre weiterhin in Havelse bleiben kann und auf diesem hohen Niveau Fußball spielen darf. Ich sehe eine gute sportliche Perspektive für mich persönlich beim TSV, da ich der Meinung bin, dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann und genügend Spielzeit bekommen werde. Die Mannschaft hat mich schon sehr gut aufgenommen und ich fühle mich ausgesprochen wohl. Daher freue ich mich auf die nächsten Jahre und hoffe, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann!“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer: „Jannis hat uns im Trainingslager absolut überzeugt und soll schon in der Rückrunde fest zu unserem Kader gehören, um sich schnellstmöglich an den Herrenfußball zu gewöhnen! Er ist das beste Beispiel für unseren engen Austausch mit der U19, welchen wir in Zukunft noch intensiver pflegen wollen!