Er kennt die dritte Liga als Spieler

Yannic Thiel ist neuer Co-Trainer des TSV Havelse

Garbsen. Das Trainerteam um Chefcoach Rüdiger Ziehl bekommt mit einem Co-TrainerZuwachs. Yannic Thiel hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben undwird der Assistent von Cheftrainer Rüdiger Ziehl. Der 31-Jährige lief in seiner Zeitals Spieler unter anderem für die SpVgg Unterhaching, den VfL Osnabrück und die zweiteMannschaft des FC Augsburg auf. 2017 beendete der defensive Mittelfeldspielerseine aktive Karriere und übernahm die U16 des FC Augsburg als Trainer. Dergebürtige Düsseldorfer kennt die dritte Liga sehr gut, insgesamt absolvierte er mehr als100 Einsätze in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Zuletzt arbeitete er imNachwuchsbereich des VfL Wolfsburg.Rüdiger Ziehl: „Ich bin froh, dass sich Yannic Thiel dazu entschlossen hat anmeiner Seite die Aufgabe beim TSV Havelse zu übernehmen. Er wird als Menschsehr gut hier dazu passen und kann durch sein Fachwissen, seine Arbeitsweise undFleiß seinen Anteil zum Erreichen unserer Ziele beitragen.“Yannic Thiel: „Zunächst möchte ich dem VfL Wolfsburg für das vergangene Jahrdanken und freue mich darüber, dass der Verein mir bei diesem Wechsel keineSteine in den Weg gelegt hat. Nun freue ich mich auf die Herausforderung dritte Ligamit dem TSV Havelse, die gute Zusammenarbeit mit Rüdiger Ziehl und binoptimistisch, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden!“Matthias Limbach: „Wir freuen uns, dass Yannic Thiel den Posten als Co-Trainerunter Rüdiger Ziehl übernimmt. Er hat im Nachwuchsleistungszentrum des VfLWolfsburg erste Trainererfahrungen gesammelt und war der Wunschkandidat vonRüdiger Ziehl, beide kennen sich gut. Außerdem kennt Yannic Thiel die dritte Liganoch als Spieler, das wird uns sehr helfen!"