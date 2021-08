Er kratzte am Aufstieg

Dritte Liga: TSV Havelse verpflichtet Florian Riedel

Garbsen. Der TSV Havelse verpflichtet den 31-jährigen Florian Riedel. Der Verteidiger war zuletzt beim VfB Lübeck aktiv und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 21 Einsätze in der drittenLiga. Außerdem kann er auf eine Menge Erfahrung aus der Regionalliga, zweiten Bundesligaund der zweiten niederländischen Liga zurückblicken. Der Führungsspieler kratzte in derSaison 2012/2013 mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Relegation sogar am Aufstieg indie Bundesliga.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Florian einenzweit- und drittligaerfahrenen Spieler für den TSV gewinnen konnten, der unsererjungen Mannschaft mit seiner spielerischen Klasse, aber auch seiner Mentalität aufdem Feld in der dritten Liga sicher weiterhelfen wird.“Cheftrainer Rüdiger Ziehl: „Florian Riedel wird unsere Mannschaft verstärken und kanndurch seine Erfahrung ein wichtiger Bestandteil beim TSV Havelse werden!“Florian Riedel: „Ich freue mich auf die spannenden Herausforderungen, die mit demTSV Havelse in der dritten Liga auf mich warten. Die Gespräche mit dem Trainer und denVerantwortlichen haben mich sofort überzeugt und ich freue mich nun sehr Teil dieserMannschaft zu sein. Die Jungs haben mich super aufgenommen und ich bin mir sicher,dass wir die gesteckten Ziele erreichen können. Dazu möchte ich meinen Beitragleisten.“