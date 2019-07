Erfolgreiches Teamwork

Turnier in Twenge 2019 startet wieder im September

Twenge. Stallgeflüster verbreitet sich mitunter im Galopp und setzt verwirrende Gerüchte in die Welt. Davon war auch die Vielseitigkeitsszene unlängst betroffen. Daher hier nun eine volle Parade, um den Flüster-Galopp zu stoppen, mit der klaren Ansage:Das internationale Vielseitigkeitsturnier in Twenge findet 2019 wie gewohnt statt – wie immer am zweiten Wochenende im September und wie immer auf dem heimischen Hof Münkel im Langenhagener Ortsteil Twenge, in der Region Hannover.Turnierveranstalter Marc Dennis Münkel, seine Vorstandkolleginnen und -kollegen sowie sein hochmotiviertes junges Helferteam vom Verein für Vielseitigkeitsreiterei e.V. sind bereits seit Wochen aktiv, um alles für dieses beliebte Turnier vorzubereiten.Zum dritten Mal wird in diesem Jahr im Rahmen einer Drei-Sterne-Kurzprüfung (CCI***-S) der Deutsche Amateur Meister Vielseitigkeit ermittelt. „Wir hoffen sehr, dass Simone Boie, die Deutsche Amateurmeisterin von 2018, wieder zu uns nach Twenge kommt, um ihren Titel zu verteidigen“, sagt Marc Dennis Münkel.Für den Aufbau der Geländestrecke ist der allseits bekannte und erfahrene „Course Designer“ Wilfried Thiebes verantwortlich, der kürzlich in Twenge vor Ort war und wieder viele gute Ideen parat hat. Ursula von der Leyen, Bundesministerin der Verteidigung a.D. und zukünftige EU-Kommissionspräsidentin, hat gern wieder die Schirmherrschaft über das Turnier übernommen und ein Grußwort gesandt, das im Programmheft veröffentlicht werden wird. Die Ausschreibung für das Turnier in Twenge ist mittlerweile online auf der Homepage des Vereins http://www.vfv-langenhagen.de/ und auf https://www.rechenstelle.de/ Neben der Deutschen Amateur Meisterschaft können sich die Reiter in anspruchsvollen CCI**-S und CCI***-S Prüfungen beweisen. Gekämpft wird unter anderem um den Pokal „Großer Preis der Stadt Langenhagen“ und die Drei-Sterne „Milford-Trophy“.Zudem werden wieder die Landesmeisterschaften der Junioren und Junge Reiter und die Bezirksmeisterschaften der Jungen Reiter und Reiter in Twenge ausgetragen.Die jüngsten Starter können miteinander um den Madeleine-Winter Schulze-Förderpreis wetteifern.Auf die Gäste des Turniers wartet rund um den Turnierplatz und die Geländestrecke ein Besucher- und pferdefreundliches Rahmenprogramm.Die Vielseitigkeitsreiter der Zukunft dürfen sich am Sonntag wieder auf die freundlichen Ponys des Vereins für Therapeutisches Reiten freuen.