Kein Scherz: Sarah Lombardi kommt am 1. April

Langenhagen. Bei der beliebten Lese- und Talkreihe Erleben & Erlesen gibt es einige Terminänderungen. Der für März geplante Leseabend mit Dunja Rajter (4. März) muss ausfallen. Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Termin mit Christine Neubauer wird vom 1. April auf den 10. September verschoben. Bereits gekaufte Tickets sind für den Ersatztermin am 10. September gültig. Wer sein Ticket zurückgeben möchte, wende sich bitte an seine Verkaufsstelle.Stattdessen kommt am 1. April Sarah Lombardi. Sie hat in der Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie eine echte Kämpfernatur ist: Von „Deutschland sucht den Superstar“ bis „Dancing on Ice“. Bei Erleben & Erlesen berichtet sie von ihrem Leben im Showbusiness. Tickets gibt es online auf www.eventim.de, in allen Laporte-Shops in Hannover sowie am Hannover Airport im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza.Schon jetzt stehen die ersten Termine für die nächste Saison fest:25. September Claus Theo Gärtner,; 21. Oktober Alexander Klaws;; 21. November Armin Müller-Stahl; 17. Dezember Sky du Mont & Christine Schütze. Der Vorverkauf für die Saison 2019/20 startet im März. Die Veranstaltungen finden im Skylight satt. Das Skylight am Hannover Airport befindet sich im 5. Stock des Flughafengebäudes (zwischen Terminal A und B/Airport Plaza).