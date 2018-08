Ermittler aus der Bevölkerung werden gesucht

Erste Krimifestspiele in der Wedemark vom 9. bid 15. September

Wedemark. Vom 9. bis 15. September finden in der Wedemark die ersten Krimifestspiele statt - präsentiert vom Wedemark-ECHO. Eine grausame Tat erschüttert die Wohlfühlgemeinde. Bei der Hochzeit der Gutsherrentochter Heidelinde von Oegenbostel und Hotelinvestor Henner Hoogestrat wird eine der Hauptpersonen des festlichen Ereignisses das Zeitliche segnen - glücklicherweise nur fiktiv wie das ganze Geschehen, das die Wedemark auf besondere Art vorstellt.Der Fall hat einen Hintergrund mit besonderem Lokalkolorit: Die holländische Investorenfamilie Hoogestrat will ein Hotel auf der Höhe 92 bauen - wieder einmal muss der Brelinger Berg gerettet werden. Und da gibt es noch diesen Kieswerksbesitzer Kurt Kappenberg, der stets durch die Szene geistert und überall seine Hände im Spiel hat. Haben die Bergretter die Tat begangen? War es vielleicht doch ein Mord aus Eifersucht? Oder steckt noch etwas ganz anderes dahinter - die in Krimis so beliebte „Geschichte aus der tiefen Vergangenheit“ vielleicht? KriminaLa-Hauptkommissarin Nadine Neumann und ihr Kollege ermitteln zwischen altem heimischem Adel, neuem holländischem Geld und esoterischen Naturschützern.Und sie brauchen Hilfe - die Unterstützung der „Ermittler und Ermittlerinnen“ aus der Bevölkerung, die eine spannende humorvolle Krimiwoche vor Ort und im Internet erleben können.Warum sollte man sich dafür registrieren? Was kann man erleben?Hier die Erklärung in Kurzversion:Man registriert sich bei www.ermittler-portal.de (dort gibt es ein gefilmtes Tutorial) und druckt den Ermittlerausweis aus.Man lest vorher die Begleittexte auf www.kriminala.de - oder lässt sich om Live-Event überraschen.Man schaut sich die Eröffnungsszene am 9. September ab 15 Uhr auf dem Amtshofgelände an, bei der die grausame Tat geschieht - und dann beginnt das Rätseln.Registrierte Ermittler/innen bekommen in der Woche täglich Mailupdates, wie und wo sie ermitteln können, um der Lösung des Falles näher zu kommen.An jedem der folgenden Tage Montag bis Freitag kann man zur Live-Szene um 18.30 Uhr in der Wedemark kommen und/oder abends das Krimikapitel des Tages lesen sowie den Film der Life-Szene schauen.Mehrfach im Lauf der Woche gibt es Tagesfragen auf dem Ermittlerportal zu beantworten und dafür werden Tagespreise ausgelobt.Am Donnerstag der Krimiwoche kann man Event-Geocache heben (es gibt zehn Eventcoins zu gewinnen).Bis Sonnabendmittag, 15. September, gilt es, die Schlussfrage beantworten: Wer beging den Mord?Am 15. September, gegen 17 Uhr, findet die Verhaftung des Täters/der Täterin statt und die zahlreichen Preise werden ausgelost.Die Ermittler und Ermittlerinnen können sich mit dem Fall im Lauf der KriminaLa-Woche einfach ein paar unterhaltsame Lese-/Schau-Stunden machen und dann mutig den Täter/die Täterin raten. Sie können aber auch tief in den Fall eintauchen und täglich vor Ort sein, Verdächtige vernehmen und Locations aufsuchen, an denen sie zusätzliche Hinweise bekommen.Registrieren kostet nichts und ist anonym - man könnt also nichts falsch machen, wenn Ihr noch nicht sicher seid, ob Ihr Lust zum Mitmachen habt oder nicht.Kurz vor der KriminaLa erscheint ein Programmheft mit Ermittlertagebuch, in dem steht, was man an welchem Tag wo erleben kann.Eine Sache ist sicher: Wer mitmacht, wird richtig viel Spaß haben.Wer sich lieber persönlich erklären lassen möchte, wie das mit dem Ermitteln geht, kann in der Woche ab dem 3. September auch Montag bis Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr, am Mittwoch bis 20 Uhr, im KriminaLa-Büro, Wasserwerkstraße 20, 30900 Wedemark hereinschauen.