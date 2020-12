Erneut sechs Punkte am Wochenende

Eishockey-Oberliga Nord: Scorpions festigen Tabellenführung

Langenhagen/Wedemark. Was für ein Lauf, was für ein Start in diese außergewöhnliche Saison. Neun Siege aus den ersten 10 Spielen dieser 'Corona Saison' und seit Wochen Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Nord.Am vergangenen Wochenende gewannen die Scorpions gleich zwei Derbyshintereinander; das Derby gegen die Indians am Freitag am Turm mit 3:2 (übrigensder sechste! Derbysieg in Folge) und dann noch das Nordderby am Sonntagabend inder Hus-de-Groot-Eisarena gegen die Crocodiles aus Hamburg mit 7:1.Es ist kein Zufall, dass dieses Team der Scorpions augenblicklich so erfolgreich ist. Inder Mannschaft stimmt es einfach. Jeder kämpft und hilft dem Mitspieler, der Einsatzstimmt zu 100 Prozent, selbst mit nur vier Verteidigern lassen die Scorpions kaum Chancenzu und dann ist da ja auch noch Brett Jaeger, der konstant eine ausgezeichneteLeistung bringt.Am nächsten Wochenende stehen zwei Begegnungen auf dem Spielplan. AmFreitagabend treten die Scorpions um 20:30 in Herford beim Herforder EV an und amSonntagabend um 18.30 Uhr geht es auf heimischem Eis gegen den Krefelder EV.Die Begegnung in Herford birgt besondere Spannung, stehen bei den Herfordern dochaktuell vier Spieler im Kader, die noch in der vergangenen Saison die Schlittschuhefür die Hannover Scorpions schnürten. Wie auch bei der Begegnung amSonntagabend gegen Krefeld ist gegen beide Gegner höchste Vorsicht geboten.Gehören sie beide auch aktuell nicht zur Spitzengruppe der Oberliga Nord, haben siedoch in der erst jungen Saison schon häufig mit spektakulären Ergebnissen auf sichaufmerksam gemacht. Tobias Stolikowski: „Wir wissen um die Brisanz dieser Spiele und werden uns äußerst konzentriert auf beide Begegnungen des vor uns liegenden Wochenendes gewissenhaft vorbereiten.“