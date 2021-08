Leon Damer verlängert beim TSV Havelse

Leon Damer hat seinen Vertrag beim TSV verlängert. Der 21-jährige Offensivspielerdurchlief die Jugend von Hannover 96 und schloss sich im Sommer 2019 dem TSVHavelse an. Für die Havelser Jungs stand er in 35 Spielen auf dem Platz, in denen er fünfTore erzielte, sowie zwölf2 weitere vorbereitete. Nachdem sein Vertrag im Juli ausgelaufenwar, unterzeichnet er nun ein neues Arbeitspapier beim Drittligisten aus Havelse.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Wir freuen uns sehr, dass sich Leon Damerschlussendlich doch für einen Verbleib beim TSV Havelse entschieden hat. Leon ist einGarbsener und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die dritte Liga.“Cheftrainer Rüdiger Ziehl: „Ich bin froh, dass wir Leon Damer doch noch zu unsererMannschaft dazu bekommen. Wir waren seit meinen ersten Tagen in Havelse imAustausch und mussten geduldig sein. Jetzt müssen wir ihn schnell insMannschaftstraining integrieren, sehen auf welchem Fitnesslevel er genau ist und ihnheranführen, dass er dazu beitragen kann, erfolgreich zu sein.“Leon Damer: „Nachdem ich mit meinem Heimatverein, dem TSV Havelse, in die dritte Ligaaufgestiegen bin, möchte ich nun persönlich alles dafür geben, dass uns auch derKlassenerhalt gelingt. Es ist ein langer Weg dahin, aber ich glaube fest daran, dass wirdas mit unserem Teamgeist schaffen können.“