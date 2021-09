Facettenreiches Programm, Tüfteln und Fachsimpeln

10. September: Die Neue Bult lädt zum After-Work-Renntag

Langenhagen. Die Neue Bult lädt für Freitag, 10. September, ein, die vielleicht letzten warmen Sonnenstrahlen des Spätsommers im Rahmen eines After-Work-Renntages zu genießen. Die Besucher können bei neun spannenden Prüfungen das wohlverdiente Wochenende einläuten. Im Mittelpunkt der Karte stehen ein Ausgleich II sowie zwei Rennen für den jüngsten Jahrgang. Natürlich kommen auch die Wetter auf ihre Kosten; eine lukrative Wettmöglichkeit mit einer garantierten Auszahlung von 11.111 Euro in der Viererwette lädt zum Tüfteln und Fachsimpeln ein.Der bereits erwähnte Ausgleich II, die Audi Zentrum Hannover – Trophy, ist das fünfte Rennen der Karte. Es kommen sieben Pferde an den Start. Die Prüfung führt über schnelle 1400 Meter, ist mit 10.000 Euro dotiert und richtet sich an dreijährige und ältere Pferde. Hier kommt es zum Aufeinandertreffen alter Kontrahenten, denn Christian Sprengels Lokalmatador Vicente trifft auf Degas aus dem Stall von Katja Gernreich. Beide Pferde starteten bereits am letzten Renntag in einer ähnlichen Prüfung. Es wird also ein spannendes Wiedersehen, zumal Vicente den mehrfachen Championjockey Andrasch Starke im Sattel haben wird und zuletzt Zweiter wurde. Der achtjährigeWallach Degas gewann als Fünfjähriger bereits auf Gruppe-Niveau und war sogar in Dubai am Start. Er hat sicherlich nichts von seinem Talent eingebüßt. Die Partnerin von Degas wird die Amazone Sibylle Vogt sein. Bult-Trainer Dominik Moser sattelt für das Gestüt Brümmerhof Anno Mio. Der Wallach war in diesem Jahr ebenfalls schon auf der Neuen Bult erfolgreich und gewann einen Ausgleich II über die gleiche Distanz.Der Preis des Dachdeckers Hanebutt ist das sechste Rennen und zugleich die Wettchance des Tages mit einer garantierten Gewinnauszahlung von 11.111 Euro in der Viererwette. 15 Startpferde machen diese Aufgabe zu einem wahren Rätsel für die Wetter.So tippt das Team des Hannoverschen Rennvereins: Roxalagu – La Comtesse – Stollywood – Shape of you.Der Start des ersten Rennens erfolgt um 15.30 Uhr. Eine vielfältige Außengastronomie und das facettenreiche Programm versprechen einen bunten und stimmungsvollen Spätsommertag auf der Neuen Bult. Tickets können über unseren Partner Eventim zum Preis von neun Euro zuzüglich Gebühren online oder am Renntag über die Tageskassen zum Preis von 13 Euro erworben werden. Den entsprechenden Link zum Ticketkauf finden Interessierte auf der Website www.neuebult.de. Dort finden sie auch alle weiteren Informationen zum Renntag. Im Ticket enthalten sind kostenfreies Parken undein Programmheft. Zum Zutritt berechtigt sind nur Personen, die eines der 3G (geimpft, genesen, getestet) nachweisen können. Eine eigene Teststation wird am Renntag ab 14 Uhr am Haupteingang geöffnet sein.