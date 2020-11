Anreize für mehr Sicherheit: Große Koalition beschließt Konzept

Langenhagen/Wedemark. In Dortmund, Bremen,Ulm und vielen weiteren deutschen Städten ist die Idee bereits umgesetzt und etabliert: ältere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verzichten auf ihre Fahrerlaubnis und bekommen stattdessen für einen bestimmten Zeitraum freie Fahrt im Öffentlichen Personennahverkehr.Im Rahmen desletztjährigen Planspiels „Pimp Your Town! Region Hannover“ ist diese Antragsidee zum Thema „Rückgabe der Fahrerlaubnis“ von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern beschlossen wor-den. DiesenVorschlag haben wir als Fraktion gerne aufgenommenund einen Antrag erarbeitet, der am 10. November in der Regionsversammlung verabschiedet worden ist. Der von uns gefasste Beschluss sieht vor, dass die Region Hannover zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover mit Wirkung zum 1. Januar 2021 das Konzept „Fahrschein statt Führerschein“für die Dauer eines Pilotzeitraums von zunächst zwei Jahrenumsetzt. Die Idee hinter diesem Antrag ist es, dass ältere Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich nicht mehr hundertprozentig sicher im Straßenverkehr fühlen, einen Anreiz erhalten, ihre Fahrerlaubnis dauerhaft abzuge-ben und dafür zwölf Monateim gesamten Regionsgebiet (ABC) kostenlos Bus und Bahn fahren können.„Niemand wird gezwungen seinen Führerschein abzugeben. Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, auf Autofahrten zu verzichten, dann wollen wir mit dieser Aktioneinen Anreiz schaffen.Nichtsdestotrotz ist es wohl unstrittig, dass die Reaktionsgeschwindigkeit und das Fahrkönnen im hohen Alter nicht besser werden. Deshalb glaube ich, dass wir mit diesem Antrag einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, so die Abgeordnete Claudia Hopfe aus Langenhagen.Darüber hinaus hat dieser Antrag auch einen klimapolitischen Aspekt. Die Region hat das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen zu verringern. Dieses Ziel wirdjedochnurdurch eine Vielzahl an Maßnahmenerreicht. Durch diese konkrete Idee wird der Individualverkehr verringert und der Öffentliche Personennahverkehr attraktiver, somit wird die Kohlendioxid-Bilanz der Region Hannover verbessert.