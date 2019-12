Birdly – das ultimative 3D-Flugerlebnis

Pünktlich zum neuen Jahr kommt der Birdly zurück an den Hannover Airport – ein Ganzkörper-Vogelflugsimulator. Und bleibt diesmal dauerhaft. Einzigartig in Norddeutschland können Fluggäste und Besucher dann mit dem Birdly fliegen wie ein Vogel. Durch Virtual Reality versetzt der Birdly seine Nutzer in eine interaktive Umgebung. Eine hydraulisch bewegte Liegefläche vermittelt ein absolut realistisches Flugerlebnis mit Gänsehaut pur.Ein Flug dauert etwa dreieinhalb Minuten. Zunächst stehen zwei virtuelle Szenerien zur Auswahl. Die Häuserschluchten einer Großstadt und eine Dinosaurier-Landschaft aus der Kreidezeit. Weitere Szenerien werden folgen. Damit das Erlebnis sich ganz echt anfühlt, spürt man sogar den Wind im Gesicht.Die Tickets kosten 9,50 Euro und sind ab sofort auf www.hannover-airport.de/birdly erhältlich. Im Preis ist der Eintritt auf die Aussichtsterrasse und in die Ausstellung Welt der Luftfahrt bereits enthalten. Selbstverständlich kann man auch Gutscheine erwerben. Der Beschenkte kann dann den Termin selber wählen.Den Birdly in Aktion kann man auf www.youtube.com/watch?v=z-kCT3p0pKg sehen.