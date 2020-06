Flügelflitzer kommt

TSV Havelse verpflichtet Kevin Schumacher

Regionalligist TSV Havelse hat Flügelspieler Kevin Schumacher unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige wechselt vom SV Werder Bremen nach Havelse und hat einenVertrag bis zum 30.06.2021unterschrieben.Er spielte bereits beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder unter TrainerJan Zimmermann.Zitat Kevin Schumacher:„Ich freue mich natürlich für den TSV Havelse auflaufen zudürfen. Darüber hinaus freue ich mich wieder unter Jan Zimmermann trainieren und spielen zu können. Ichhoffe das wir sehr viel Erfolg haben und bin überzeugt das es eine tolle Saison wird!“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer:„Kevins Verpflichtung ist ein toller Erfolg für den TSV Havelse. Wir kennen uns ja bekanntlich schon länger und unser Kontakt ist nie abgerissen. Ich war schon der Meinung, dass Kevin sich in Bremen im Profibereich durchsetzen konnte, da dies leider nicht so passiert ist, hoffe ich ihm dabei helfen zu können, einen Weg in den Profifußball zu finden. Entweder mit dem TSV oder über den TSV. Auf jeden Fall macht dieser Transfer großen Sinn, da sich beide Seiten sehr gut kennen und wissen was sie aneinander haben. Er wird eine große Verstärkung für uns sein!"