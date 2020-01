Fragezeichen hinter Patrik Cerveny

Eishockey-Oberliga: Scorpions gegen Pinguine am 31. Januar

Wedemark/Langenhagen. Die kurze Wettkampfpause ist für die Scorpions bereits wieder beendet. Am Freitag, 31. Januar, treffen die Reiss-Schützlinge in der hus de groot EISARENA um 20 Uhr auf die Pinguine aus Krefeld. Allerhöchste Vorsicht ist geboten. Zu schmerzhaft war die bislang letzte Begegnung der Scorpions in Krefeld, als es eine nicht zu erwartende 4:5-Niederlage gab.Die Krefelder haben in den letzten Wochen mit teilweise überraschenden Ergebnissen gegen sehr starke Gegner auf sich aufmerksam gemacht. Ab Dienstag steigen die Scorpions wieder in den „normalen“ Trainingsbetrieb ein und werden sich konzentriert auf diese Aufgabe vorbereiten.Der Eishockey-Oberligist geht davon aus, bis auf Robin Thomson komplett zu sein. Hinter er Patrik Cerveny steht nach wie vor ein Fragezeichen. Möglicherweise steht er den Scorpions erst ab der ersten Februarwoche komplett zur Verfügung.