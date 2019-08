Frauensonntag zum Hohelied

Abendgottesdienst am Sonntag, 25. August

Langenhagen. „Sieh doch, du bist schön!“ – so laden die Emmaus-Kirchengemeinde und die Beauftragten für die Frauenarbeit im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen zum evangelischen Frauensonntag am Sonntag, 25. August, ein. Im Mittelpunkt des Abendgottesdienstes, der um 18 Uhr in der Langenhagener Emmaus-Kirche am Sonnenweg beginnt, steht ein Textausschnitt aus dem Hohelied. Dieses alttestamentarische Buch, bekannt auch als Hohelied des Salomo oder als Lied der Lieder, ist eine Sammlung von Liebesliedern – zärtlich-poetische Texte, die das Suchen und Finden, die Liebe und das Begehren zwischen zwei Menschen feiern. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit zum Gedankenaustausch bei kleinen Snacks und Getränken.