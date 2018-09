Frauensporttag

Langenhagen. Die Großveranstaltung Frauensporttag des Regionssportbundes Hannover, die zum 13. Mal in Langenhagen läuft, ist auch in diesem Jahr äußerst begehrt. Die Kapazitätsgrenze von 500 ist nahezu erreicht, dennoch gibt es am Sonnabend noch Restplätze zu vergeben.

Erfahrungsgemäß schaffen es am Sonnabendmorgen nicht alle angemeldeten Frauen zur Veranstaltung. So stehen diese Laufzettel mit unterschiedlicher Workshop-Auswahl zur Verfügung. Diese Last-Minute-Chance kann von Kurzentschlossenen am Tag selbst noch genutzt werden. Interessierte Frauen können sich am Veranstaltungstag ab 9:30 Uhr im Foyer des SC Langenhagen (Leibnizstraße 50, 30855 Langenhagen) melden. Die Vergabe erfolgt auf Anfrage in der Reihenfolge der Nachfrage. Bitte beachten: Für frei werdende Laufzettel gibt es keine Garantie! Beim Frauensporttag können Frauen ab 16 Jahren für 15 Euro vier Sportangebote testen, Mittagessen und Wasser ist inklusive.

Allgemeine und weitere Infos zum Frauensporttag unter: www.rsbhannover.de/frauensporttag.