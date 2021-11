Freitag geht es gegen Hamburg

Eishockey: Scorpions mit Sechs-Punkte-Wochenende

Mellendorf/Langenhagen. Mit dem 4:3-Sieg über den Herforder EV am vergangenen Sonntag in der Hus-de-Groot-Eisarena und dem 7:5-Auswärtssieg an der Ostsee in Rostock haben die Scorpions ihre Position unter den Top-drei-Teams der Eishockeyoberliga gefestigt und gleichzeitig den siebten Heimsieg auf eigenem Eis in der noch jungen Saison erkämpft. Beide Wochenendbegegnungen haben erneut deutlich gemacht, wie stark und ausgeglichen die Oberliga in dieser Saison ist und das jedes Spiel nur mit großem Einsatz und Kampfeswillen gewonnen werden kann. „Ich bin mit den gezeigten Leistungen und der Einsatzbereitschaft meines Teams am vergangenen Wochenende sehr zufrieden“, so Coach Tobias Stolikowski.Am Freitag kommen jetzt die Crocodiles aus der Hansestadt in die Hus-de-Groot-Eisarena, ein Gegner der erneut ein äußerst spannendes Spiel erwarten lässt.Beide bisherigen Begegnungen waren bis zur Schlusssirene hart umkämpft und fanden auf hohem Niveau statt.Am Sonntag zum zweiten Advent steht dann die schwere Auswärtspartie beim aktuellen Tabellenführer gegen die Saale Bulls aus Halle auf dem Spielplan (Spielbeginn 18.15 Uhr). Die Hallenser werden sicherlich alles daran setzen, sich für die deutliche Niederlage zu Saisonbeginn in der Hus-de-Groot-Eisarena zu revangieren. „Wir wissen, dass uns ein schweres Spiel bevor steht und werden vorbereitet sein“, so ein optimistischer Coach, der dem kommenden Wochenende selbstbewusst entgegen sieht