Führungswechsel bei MTU

Jaap Beijer folgt Holger Sindemann als Geschäftsführer

Langenhagen. Der Geschäftsführer der MTU Maintenance Hannover GmbH, Holger Sindemann (53), verlässt die MTU zum 30. April nach 16 Jahren. Seit zehn Jahren hatte er den Standort Hannover und das operative Instandhaltungsgeschäft (Maintenance, Repair & Overhaul; MRO) der MTU geführt. Die standortübergreifende Funktion des MRO-Bereichsleiters entfällt nun im Rahmen einer Umorganisation. Sindemann nimmt dies zum Anlass, seine Geschäftsführertätigkeit niederzulegen und die MTU aufgrund der nicht vorhandenen Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu verlassen. Sein designierter Nachfolger ist Jaap Beijer (44). Er ist derzeit Geschäftsführer der MTU Maintenance Zhuhai und soll – nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat – die neue Aufgabe am 1. Mai übernehmen.Unter der Führung von Holger Sindemann hatte die MTU in den vergangenen fünf Jahren rund 200 Millionen Euro in den Standort Hannover investiert. Im Mittelpunkt standen dabei neben umfassenden Digitalisierungsthemen zuletzt eine neue Fertigungshalle sowie ein modernes Verwaltungsgebäude. Beide werden im Lauf des Jahres eröffnet werden. Diese Entwicklung wird sich unter dem zukünftigen Geschäftsführer Jaap Beijer fortsetzen. Der Ingenieur der Triebwerkstechnik hat in den vergangenen vier Jahren den Ausbau des MTU-Standorts im chinesischen Zhuhai intensiv vorangetrieben. Dort sind rund 1.100 Mitarbeiter auf die Instandhaltung, Überholung und Reparatur von verschiedenen Triebwerken spezialisiert. Derzeit ist ein zweiter Standort in der Region im Bau.