Gans kommt - Hannover United verpflichtet Center mit "Zockermentalität"

United-Spielmacher Jan Haller stellte den Kontakt zu dem 34 Jahre alten Center her, der im Bundesliga-Finale 2019 sein vorerst letztes Spiel für den RSV Lahn-Dill absolvierte. Beide haben lange Jahre in der Nationalmannschaft miteinander gespielt. 2017 gewannen sie bei der Europameisterschaft auf Teneriffa Bronze. Damals auch dabei: Jan Sadler und Oliver Jantz. Man kennt sich gut und schätzt sich sehr.Nach einigen Tagen Bedenkzeit und Rücksprache mit der Familie sagte Gans dem Klub Anfang der Woche zu. "Es war keine einfache Entscheidung, wieder anzufangen. Ich habe schließlich lange Zeit nicht im Sportrollstuhl gesessen", so Gans. "Aber ich habe große Lust, noch einmal Rollstuhlbasketball auf hohem Niveau zu spielen und kann Familie, Beruf und Sport heute besser miteinander vereinbaren, als es vor zwei Jahren der Fall gewesen wäre", sagt der zweifach Vater. "Hannover United hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt und ich will meinen Beitrag leisten für eine erfolgreiche Saison leisten."Jan Gans hat seine Rollstuhlbasketball-Karriere 2008 nach einem Autounfall und dem damit verbundenen Ende seiner Fußgänger-Basketball-Karriere beim RSV Lahn-Dill begonnen. 2011 ging der 4.0-Punkte-Spieler zum Maschinenbaustudium an die renommierte University of Texas Arlington (UTA) und entwickelte dort seine Rollstuhlbasketball-Fähigkeiten. 2016 kehrte Gans nach Deutschland zurück und spielte zwei Saisons bei den BSC Rollers Zwickau, für die er 21 Punkte im Durchschnitt erzielte. 2019 kehrte Gans für eine Spielzeit nach Wetzlar zurück. "Er hat vor allem in seiner Zeit in Zwickau gezeigt, dass er ein wichtiger Spieler für eine Mannschaft sein kann, der gern Verantwortung übernimmt", sagt United-Coach Martin Kluck."Jan bringt eine gewisse Zockermentalität mit und verfügt über einen guten Wurf auf der Mitteldistanz. Außerdem wird er uns mit seinen 1,95 Metern physisch sehr weiterhelfen", so Kluck. Qualitäten, die Hannover United in der kommenden Spielzeit nach den Abgängen von Topscorer Joe Bestwick (RBC Köln 99ers) und Matthias Güntner (Rhine River Rhinos Wiesbaden) gut zupass kommen. Gans erhält die Rückennummer 14 und wird Mitte September zu der Mannschaft stoßen. Zum Saisonauftakt am 25. September empfängt Hannover United um 18 Uhr die Doneck Dolphins Trier in der United Arena.