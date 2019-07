Gartenfestival Gourmet & Garden in Wienhausen

Das Langenhagener ECHO verlost zehnmal zwei Freikarten

Langenhagen/Wedemark. Gartenfestival Gourmet & Garden: In dem großen, romantischen Park des historischen Gutshauses Wienhausen (am Kloster Wienhausen) präsentieren vom 1. bis 4. August (Donnerstag bis Sonnabend 10 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr) rund 160 internationale Aussteller, Gartenarchitekten und Handwerker aus ganz Europa exklusive Objekte, die Haus und Hof, Garten und Balkon schöner machen wie etwa alte Steinfiguren, Wasserspiele, handbemaltes Landhausgeschirr, Klangobjekte für den Garten, Feuerschalen, Hängematten, handgetöpferte Terrakotta, exklusive Gartenmöbel, Obeliske, Rankhilfen, handgearbeitete Mode, Schmuckunikate und vieles mehr. Heil- und Giftpflanzen, Kräuter, Palmen, Seerosen, Orangenbäume, Lavendel, und natürlich Rosen, Rosen, Rosen verwöhnen die Sinne und Blütensalate, Fisch- und Käsespezialitäten, Weine, Fruchtcocktails und anderen Köstlichkeiten den Gaumen.An ausgesuchten Ständen zeigen Floristen und Handwerker wie Sie selbst Hand anlegen können bei der Gestaltung Ihres Wohn- und Gartenbereichs; Fachfragen werden ausführlich und kompetent beantwortet.Für Kinderunterhaltung ist täglich ausreichend gesorgt: etwa mit Work-Shops zum Herstellen von Türschildern, Filztaschen, Perlenblumen und -ketten.Das Langenhagener ECHO verlost zehnmal zwei Eintrittskarten. Wer gern zum Nulltarif nach Wienhausen fahren möchte, melde sich bitte am Mittwoch, 31. Juli, zwischen 11 und 11.15 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 7 28 08 12. Die ersten Anrufen gewinnen; die Eintrittskarten können dann in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL abgeholt werden.