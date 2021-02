Gelingt Hannover United der große Wurf?

Sonnabend, 18 Uhr: Gastspiel bei Meister Thuringia Bulls

Hannover. Hannover United gastiert am Sonnabend, 6. Februar, in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga beim Tabellenführer RSB Thuringia Bulls. Der amtierende Meister und Pokalsieger aus Elxleben hat 69 Partien in Folge gewonnen. Hochball ist um 18 Uhr. sportdeutschland.tv überträgt live im Videostream.Hannover. Für Hannover United sind es sportlich gesehen harte Wochen. Nach der Niederlage gegen den RSV Lahn-Dill wartet am Sonnabend (18 Uhr) der amtierende deutsche Meister RSB Thuringia Bulls auf die Mannschaft von Martin Kluck. Nur eine Woche später der Rekordmeister aus Wetzlar zum Rückspiel nach Hannover. Die Füchse als Außenseiter - es gibt wahrlich einfachere Aufgaben.Martin Kluck schaut realistisch auf die Partie gegen die ungeschlagenen Bulls: „Es wird schwer, verdammt schwer für uns, aus Thüringen Punkte mitzunehmen.“ Obwohl United bisher 14 von 18 möglichen Punkten geholt hat, steht das Team derzeit nur auf Platz vier. Zwar besteht Punktgleichheit mit den Baskets 96 Rahden, doch aufgrund einer schlechteren Korbdifferenz muss man sich mit der schlechteren Platzierung begnügen. „Wir wollen natürlich alles geben, um den Bulls das Leben so schwer wie möglich zu machen. Doch es gibt Spiele in der Saison, die deutlich wichtiger sind und in denen ich die wichtigen Punkte für die Playoffs eher einplane“, so Coach Kluck.Für die Thüringer läuft es ohne Probleme. In 2020 verloren die Bulls nicht ein Pflichtspiel und auch in diesem Jahr haben sie sich selbst vom RSV Lahn-Dill aufhalten lassen. 69 Begegnungen haben die Bulls inzwischen in Folge gewonnen.„Wir haben riesigen Respekt vor dem RSB. Die Siegesserie ist unglaublich und wir wissen, welche Mammutaufgabe uns bevorsteht“, sagt Martin Kluck. Mit Aliaksandre Halouski und Vahid Gholamazad erwartet United ein vor allem physisches und auch sehr athletisches Center-Duo, das seine Gegner regelmäßig vor große Probleme stellt. „Wir wissen wie gefährlich die beiden sind. Zusätzlich kommt das starke Umschaltspiel der Thüringer, da müssen wir von Beginn an ein Gegenmittel haben. Der Druck liegt nicht bei uns, das ist unser Vorteil“, erklärt Martin Kluck vor dem erwarteten schweren Spiel.Auf und neben dem Platz darf sich auf dieses Spiel gefreut werden. Sportlich ist es eine heiße Partie und zusätzlich das große Treffen der Nationalspieler. Jan Haller, Jan Sadler, Alexander Budde und Matthias Güntner treffen auf ihre Teamkollegen André Bienek, Jens Albrecht und Aliaksandr Halouski aus der Nationalmannschaft.