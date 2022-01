Gelingt Hannover United der große Wurf gegen den Rekordmeister?

Rollstuhlbasketball: Spitzenspiel am Sonnabend gegen RSV Lahn-Dill

Der Rollstuhlbasketball-Bundesligist und sein Kapitän Jan Sadler haben aktuell einen Top-Lauf. Hält der auch erstmals im Spitzenspiel der RBBL1 gegen den RSV Lahn-Dill (Sonnabend, 29. Januar, 18 Uhr). United überträgt das Spiel gegen den Favoriten live auf sportdeutschland.tv/hannover-united.Hannover. Das Sportjahr 2022 hat gut angefangen für die Rollstuhlbasketballer von Hannover United. Mit drei Siegen in Folge (Trier, Wiesbaden, Frankfurt) hat die Mannschaft um Kapitän Jan Sadler in der jungen Rückrunde Platz 3 erobert und sich sogar vom ärgsten Verfolger Rhine River Rhinos Wiesbaden abgesetzt. Am 13. Spieltag (Sonnabend, 18 Uhr) erwartet Hannover in der United Arena den Tabellenführer RSV Lahn-Dill zum Spitzenspiel. Die Partie wird auf https://sportdeutschland.tv/hannover-united/rbbl1-... übertragen.United hat einen Lauf - nicht zuletzt Dank der Treffsicherheit seines Kapitäns. In den drei Begegnungen 2022 warf Sadler 50 Punkte. "Jan übernimmt Verantwortung und geht voran", lobt Coach Martin Kluck. "Er nimmt sich seine Würfe, punktet in kritischen Phasen und hält die Mannschaft in der Defensive zusammen." Sadler geht selbstbewusst in die Partie. "Ich spiele befreit auf und bin zurzeit in guter Form", sagt der 28-Jährige. "Ich versuche durch das Punkten, Räume für meine Teamkameraden zu schaffen." Und die sind auch gut drauf. United punktete zuletzt konstant mit drei, vier Spielern zweistellig. Gelingt diesmal endlich der große Wurf gegen den mächtigen Gegner aus Wetzlar?Schon im Hinspiel hat United den RSV geärgert - zumindest bis zur Halbzeit. Sadler warf dem Favoriten drei Dreier rein, mit nur zwei Punkten Rückstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verlor United allerdings erst die Übersicht und dann das Spiel. Auch gegen die ING Skywheelers lief es vor Wochenfrist in der 2. Halbzeit nicht so besonders. "Gegen Frankfurt haben wir kein gutes Spiel gemacht, allerdings haben wir in diesem Spiel zusammengehalten. Dies wird uns im weiteren Verlauf helfen", sagt Sadler. Er ist davon überzeugt, dass die Mannschaft noch Potenzial freisetzen kann. "Wir haben Trier, Wiesbaden und Frankfurt zuletzt unter 50 Punkte gehalten. Dennoch haben wir viel Luft nach oben, sowohl in der Defense als auch in der Offense."Der Plan gegen Lahn-Dill ist einfach. "Wenn wir unsere Turnover reduzieren, können wir lange mitspielen", so der Kapitän. Sadler warnte allerdings vor der starken Offensive des Favoriten. "Wenn wir auf Lahn-Dill treffen, müssen wir die Zone sauber halten. Die Transition ist gewöhnlich der 'Neckbreaker' für jedes Team."