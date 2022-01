Gelungene Generalprobe

Dritte Handballliga: TuS Vinnhorst empfängt HC Eintracht Hildesheim am Sonnabend zum Spitzenspiel

Vinnhorst. Weiterhin gilt es für die Mannschaft des TuS Vinnhorst in der dritten Handballiga von Spiel zu Spiel zu denken. Dennoch lässt sich sicher nicht leugnen, dass Partien wie das absolute Spitzenspiel in der kommenden Woche gegen den HC Eintracht Hildesheim ihre schatten vorauswerfen. Die Generalprobe dafür ist den Rot-Blauen auf jeden Fall gelungen. Beim starken HC Burgenland siegte der TuS mit 29.23 (12:102) und hat seine Aufgabe im Vorfeld der Partie gegen Hildesheim erfüllt.Dabei kamen die Hausherren aus dem Burgenland etwas besser in die Partie, gingen mit 2:0 in Führung und hielten die zwei Tore Abstand. Garant für diesen starken Start der Gastgeber war Torhüter Hendrik Halfmann der etliche freie Würfe der Vinnhorster vereitelte und sich zum Helden der Anfangsphase machte. Beim 10:7 in der 20. Spielminute wechselte TuS-Trainer Dominikovic seinerseits den Torwart. Stefan Hanemann war von Anfang an voll da und ließ, gemeinsam mit einer verbesserten Abwehr, sagenhafte 14 Minuten keinen Gegentreffer mehr zu. Schon zur Pause wechselte die Führung so bis zum 10:12.In der 35. Minute trafen die Burgenländer erstmals wieder in den Kasten. Und beendeten einen 9:0- Lauf des TuS zum 11:16. Gelaufen war das Spiel aber noch nicht. Burgenland kam durch einige schnelle Tore zurück in die Partie. In der 43. Minute waren es beim 17:19 wieder nur zwei Treffer Unterschied. Aber der TuS ließ sich das Heft nie endgültig aus der Hand nehmen. Immer wieder schlug das Team zurück, und zeigte dabei seine individuelle Klasse, vor allem von den Außen. In der Schlussphase übernahm dann Tim Otto nochmal das Heft des Handelns und sorgte mit einigen schönen Eins-gegen-Eins-Aktionen für die Entscheidung. Den Schlusspunkt zum 23:29 setzte der seit Wochen starke Jakob Bormann.Es war ein hart erkämpfter aber am Ende verdienter Auswärtssieg für den Tus. Jetzt geht der Fokus endgültig auf das Spitzenspiel kommenden Samstag gegen den HC Eintracht Hildesheim. Die Partie Erster gegen Zweiter ist wichtig für die Ausgangsposition in der Aufstiegsrunde. Im Moment steht der TuS zwar auf Platz eins, Hildesheim hat aber einen Minuspunkt weniger. Daher braucht Vinnhorst unbedingt einen Sieg, um den Konkurrenten auf Abstand zu halten. Anwurf ist um 18 Uhr im Sportzentrum TuS Vinnhorst. Tickets gibt es auf www.tusvinnhorst.de