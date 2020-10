Geschenke für Kinder in Not

Weihnachtspäckchen-Aktion startet Ende Oktober 2020

Langenhagen/Wedemark. Ein funkelndes Glitzern in den Augen und strahlende Freude im Gesicht erwartet die Helfer, als sie im Waisenhaus 80 Jungen und Mädchen besuchen.Alle Kinder kommen aus sozial schwachen Familien, die meisten wurden von ihren Eltern verlassen. Laute Rufe, ausgestreckte Arme und Hände, die den Betreuern aufgeregt ein Geschenk zeigen, machen deutlich, dass die Päckchen aus Deutschland den Kindern einen seltenen Moment des Glücks schenken.Jens Kretschmar, Medialeiter bei Höffner, half beim Verteilen der Päckchen in Rumänien: „Das sind schon sehr ergreifende Momente, wenn man die strahlenden Augen vieler Kinder, zum Teil mit Behinderung, und ihre Reaktionen sieht“.Die Weihnachtspäckchen-Aktion der Stiftung beginnt am 26. Oktober, Möbel Höffner unterstützt wie jedes Jahr die Kinderzukunft bundesweit bei der Sammlung von Geschenken für Kinder in Not und steht als Sammelstelle und Transporteur zur Verfügung – verfolgen Sie die Tour auf https://www.hoeffner.de/magazin/hoeffnerhilft T. Dankert, Geschäftsführer von Höffner, ist überzeugt von der Aktion: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern, Kindern in Not zu Weihnachten eine kleine Freude zu machen. Die Stiftung Kinderzukunft leistet wertvolle Hilfe, die wir sehr gerne unterstützen.Alle sind herzlich eingeladen, ihr Päckchen in einer unserer 23 Filialen abzugeben. Je mehr Geschenke zusammenkommen, desto mehr Kindern können wir ein Lachen schenken.“Unzumutbare Lebensbedingungen in Osteuropa verlangen unsere Hilfe – auch vor der eigenen Haustür In vielen osteuropäischen Ländern leidet ein Großteil der Menschen noch heute unter katastrophalen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Am schlimmsten sind hiervon die Kinder betroffen. Viele leben als Waisen oder in sozial schwachen Familien, denen es am Nötigsten fehlt. Bei mangelndem Geld für Nahrung und Kleidung ist an Geschenke erst gar nicht zu denken.Mit der Sonderaktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ helfen sie auch denjenigen, die nicht direkt in einem internationalen Groß-Projekt betreut werden. Dafür sammelt die Kinderzukunft bereits seit 1995 in einer groß angelegten bürgernahen Aktion alljährlich Weihnachtspäckchen, die per Laster nach Osteuropa gebracht werden. Die Verteilung der Päckchen in Heimen, Kindergärten, Krankenhäusern und Elendsvierteln erfolgt durch Mitarbeiter der Kinderzukunft und ehrenamtliche Helfer.Teilen wird auf beiden Seiten zum Geschenk Jahr für Jahr beteiligen sich zahlreiche Familien, Kindergärten, Schulen, Vereine und Unternehmen aus ganz Deutschland an der Aktion, so kamen 2019 bundesweit über 38.000 Geschenke zusammen, 10.000 alleine über die Möbelkette Höffner. Gemeinsam legen sie verpackte Süßigkeiten und Gebäck, neuwertige Spielsachen, Stofftiere, Schreib-, Mal- und Bastelutensilien oder Kinder-Bekleidung in einen Schuhkarton und verpacken diesen in Geschenkpapier zu einer bunten Überraschung (bitte mit Junge/Mädchen und dem ca. Alter beschriften- Aufkleber dazu gibt es an der Info von Höffner)Wenn Sie sich an der Aktion beteiligen möchten, können Sie Ihre Päckchen vom 26. Oktober bis spätestens 26. November bundesweit in den 23 Möbelhäusern von Höffner abgeben.