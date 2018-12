Geschenke verpacken fürs Kinder-Pflegeheim

Service gegen Spende im City Center Langenhagen

Langenhagen/Mellendorf. Auspacken macht Groß und Klein an Weihnachten Spaß! Aber irgendjemand muss die Geschenke auch einpacken. Das übernimmt CCL Die freundliche Service- Mitarbeiterin verpackt an folgenden Tagen Ihre Einkäufe und Geschenke: Freitag, 14. Dezember, bis Sonnabend, 22. Dezember, jerweils von 9.30 bis 20 Uhr und am Montag, 24. Dezember, zwischen 9.30 und 14 Uhr. Gegen eine kleine Spende für das Kinder- Pflegeheim Mellendorf werden an an der Einpackstation im Erdgeschoss hinter dem Brunnen die Einkäufe und Geschenke weihnachtlich verpackt, und die Kunden engagieren sich gleichzeitig noch für einen guten Zweck. Das Kinder- Pflegeheim arbeitet schon lange mit Aktion Kinder Traum zusammen. Hierüber werden Projekte wie die Musiktherapie mit der Clownin Fidele, die Klangschalentherapie sowie der Besuch auf vier Pfoten und vieles anderes mehr finanziert. Das Spendengeld wird ebenfalls für diese Projekte eingesetzt. Zusätzlich, um den Kunden noch mehr Service zu bieten, werden an diesem Stand zu den oben genannten Zeiten auch die Centergutscheine verkauft. Für Firmen bietet das Centermanagement folgenden Service an: Firmen können für Ihre Mitarbeiter sowie Geschäftspartnern gerne Gutscheine im Centermanagement bestellen. Der Gutschein ist wählbar im Wert von 10, 15, 25 oder 50 Euro. Einfach eine Mail an centermanagement@cc-langenhagen.de senden mit der gewünschten Anzahl und den Werten der Gutscheine.