Geschützter Raum in Notsituationen:

96-Fanshop wird zur Kinderschutzinsel

Hannover. Kinder sind unsere Zukunft: Aus diesem Grund unterstützt dieklubeigene CSR-Initiative „96plus“ Aktionen und Programmezum Schutz und der Förderung junger Menschen. Im Rahmender 96-Themenwoche vor dem „WeltkinderSPIELtag“ gegenden SV Sandhausen erklärte der Klub den Fanshop an derHDI Arena zur „Kinderschutzinsel“.Das „Kinderschutzinsel“-Programm wurde durch dieKinderschutzallianz initiiert. Dies ist ein niedersächsischesBündnis zum Schutz von Kindern im digitalen und nichtdigitalen Leben vor sexualisierter Gewalt, bestehend ausunterschiedlichen Akteuren aus Politik, Verwaltung,Wirtschaft und Gesellschaft. Hannover 96 ist bereits offiziellerBündnispartner.Teilnehmende Ladengeschäfte geben sich durch den typischen„Kinderschutzinsel“-Aufkleber, welcher deutlich sichtbar ander Eingangstür angebracht wird, zu erkennen. Damit sollenpotentielle Täter und gewaltbereite Menschen jeden Altersabgeschreckt werden. Mit dem Fanshop vor der HDI Arenasowie dem Fanshop-Container vor der Südtribüne möchteHannover 96 künftig an Heimspielen sowie zu den gängigenShop-Öffnungszeiten jungen Menschen Schutzräume bieten,die sie in Gefahrensituationen aufsuchen können. Das Teamvor Ort wird entsprechend sensibilisiert und geschult.96-Geschäftsführer Robert Schäfer, Sportdirektor MarcusMann, Cheftrainer Jan Zimmermann und Moritz Meyer von derKinderschutzallianz erklärten heute offiziell den 96-Fanshopzur Kinderschutzinsel.„Wir haben ja die ganze Woche über verschiedene Aktionen,bei denen wir die Kinder in den Mittelpunkt rücken“, erklärteRobert Schäfer. „Von daher freue ich mich, dass wir auchdieses tolle Projekt gerade jetzt realisieren konnten und dassunser Fanshop nun an Spieltagen und auch unter der Wocheein Schutzort für Kinder in Notsituationen ist.“Hannover 96 sorgt seit Jahren dafür, dass sich Jung und Alt inder HDI Arena wohlfühlen. In der Woche zwischen demWeltkindertag am Montag, den 20. September, und dem Spielgegen den SV Sandhausen am Sonntag, den 26. September, daszum „WeltkinderSPIELtag“ ausgerufen wurde, führt der Klubeine ganze Themenwoche im Zeichen der nächsten Generationdurch. Das Kinderschutzinsel-Projekt ist ein nachhaltiger Teildavon.Auch von dieser Themenwoche losgelöst initiieren der Kids Club„EDDIs Rudel“ und die Fußballschule „96-Talents+Friends“regelmäßig neue und spannende Angebote für Kinder undJugendliche. Mit Fußballcamps und Autogrammstunden mitSpielern, Stadionführungen sowie dem Besuch von Heim- undAuswärtsspielen ist für alle etwas dabei.