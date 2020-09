Großer Sport im kleinen Kreis

Turnier in Twenge 2020 diesmal ohne Publikum

Twenge. Das internationale Vielseitigkeitsturnier in Twenge findet im September wieder statt – allerdings ohne Publikum und mit striktem Hygienekonzept. Die gute Nachricht: Die Zahl der Nennungen erreicht einen neuen Rekord.Auch Teilnehmer aus dem Ausland werden dabei sein, sofern die Anreise möglich ist oder weil sie ohnehin in Deutschland leben und trainieren.„In diesem Jahr ist alles anders“, sagt Turnierveranstalter Marc Dennis Münkel und präsentiert das strenge Hygienekonzept, das dem beliebten Turnier von den Behörden auferlegt wurde. „Wir sind natürlich sehr traurig, dass wir diesmal das große Publikum, das sich immer sehr für unser Turnier begeistert, nicht begrüßen können. Andererseits sind wir froh, dass wir trotz Covid-19 unseren Sport durchführen können. Die große Anzahl der Nennungen und das positive Feedback der Reiter und Reiterinnen sagt doch alles.“Mehr als 300 Pferde sind für das Vielseitigkeitsturnier angemeldet, das wie gewohnt auf dem Hof Münkel im Langenhagener Ortsteil Twenge, in der Region Hannover, stattfindet.Das Programm ist voll und wirklich vielseitig. Die Reiterinnen und Reiter messen sich in anspruchsvollen CCI**-S und CCI***-S Prüfungen. Mit dabei sind Vielseitigkeits-Stars wie Ingrid Klimke und Andreas Dibowski sowie eine Reihe anderer bekannter Namen.Auch die Sieger von 2019 haben genannt: Dirk Schrade (Milford-Trophy), Christian Gärtner (DAM) und Konstantin Harting (Großer Preis der Stadt Langenhagen) werden ihre Titel verteidigen.Die Ausschreibung, die Zeitpläne, Starterlisten und danach die Ergebnisse sind jeweils auf www.rechenstelle.de online gestellt.