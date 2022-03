Gruppenerlebnisse sind zurück – Heimstärke lebt auf

Recken starten mit Vorverkauf für Heimspiele im April und Mai

Auf Grundlage der seit Sonnabend vorverkauf für die Heimspiele im April und Mai gestartet. Dies betrifft die Spiele gegen den HSV Hamburg (21. April, 19:05 Uhr), die HSG Wetzlar (01.05.2022, 16:05 Uhr), die SG Flensburg-Handewitt (8. Mai, 16:05 Uhr) und die HBW Balingen-Weilstetten (12. gegebenenfalls 15. Mai). Sobald das finale Datum der letztgenannten Begegnung klar ist, wird es von den Recken über die üblichen Kanäle kommuniziert.Die Einzeltickets für die Heimspiele sind erhältlich über den Online-Ticketshop (www.ticket-onlineshop.com/ols/recken/de), die Ticket-Hotline oder die RECKEN-Geschäftsstelle. Ausgehend von der aktuellen Verordnung laufen die Heimspiele in der ZAG-Arena Stand heute unter der 2G-Regelung und FFP2-Maskenpflicht. Ein Testnachweis sowie eine Personalisierung ist dagegen nicht mehr nötig.Bereits erworbene Tickets für das Nachholspiel mit der SG Flensburg-Handewitt behalten ebenfalls ihre Gültigkeit, sodass Ticket-Käufer nicht aktiv werden müssen und ihre bereits für den ursprünglichen, kurzfristig abgesagten Termin (20. November) erworbenen Tickets für das Nachholspiel ganz normal nutzen können.Alle weiteren Ticketinfos sind auch auf unserer Homepage (www.die-recken.de/) zu finden.„Zu den anstehenden Heimspielen können wir unseren Zuschauern endlich wieder unsere besonderen Fan-Aktionen ermöglichen. Vom Spielballkind über die Einlaufkids bis hin zum Verein des Spieltags kommen all die lange vermissten Gruppen-Erlebnisse zurück, die für jeden Fan von klein bis groß einzigartig Teilhabe an unseren Heimspieltagen eröffnen – und die Vorfreude auf diese Begegnungen umso mehr schüren. Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wollen wir unsere Heimstärke so rundherum aufleben lassen und da weitermachen, wo wir mit dem Heimsieg gegen den TVB Stuttgart aufgehört haben“, stellt Geschäftsführer Eike Korsen die wieder angebotenen Gruppenerlebnisse der RECKEN heraus, auf die zwei Jahre verzichtet werden musste.Eine Übersicht über alle Fan-Aktionen und Ansprechpartner für weitere Infos sowie Buchung der Heimspiel-Gruppenerlebnisse sind:- online ( https://www.die-recken.de/fans/mitgliedschaft-fan-... ) oder- in der Recken-Geschäftsstelle (Telefon 0511 / 270 412 – 30, info@die-recken.de) verfügbar.Die kommenden Heimspiele auf einen Blick:- Die Recken gegen HSV Hamburg (21. April, 19:05 Uhr)- DIE Recken gegen HSG Wetzlar (1. Mai, 16:05 Uhr)- DIE Recken gegen SG Flensburg-Handewitt (8. Mai, 16:05 Uhr)- DIE Recken gegen HBW Balingen-Weilstetten (12.gegebenenfalls 15. Mai)