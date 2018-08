Gut besuchter After Work-Renntag

Seriensieger Waldpfad gewinnt das Hauptrennen

Langenhagen/Wedemark. Beim After-Work-Renntag am Mittwoch auf der Galopprennbahn Neue Bult lautete das Motto „Ganz in Weiß“. Gut ein Drittel der 3.000 Zuschauer kleideten sich weiß, was bei dieser ungemein entspannten Veranstaltung für ein eindrucksvolles Bild sorgte. Sportlich stand das Jubiläumsrennen der APS Industrie-Technik GmbH im Mittelpunkt, ein mit 22.500 Euro dotierter Ausgleich I über 1.400 Meter. Es gewann der von Andreas Wöhler in Spexard bei Gütersloh trainierte Hengst Waldpfad für den Stall Chevalier d’Or überlegen vor dem niederländischen Gast My Mate und der auf der Neuen Bult von Dominik Moser für das Gestüt Brümmerhof von Rennvereinspräsident Gregor Baum trainierten Stute Clear For Take Off. Der Sieger, der laut Meinung seines Trainers auf eigentlich zu kurzer Distanz antrat, gewann zum dritten Mal in Folge. Insgesamt war es sein fünfter Sieg beim achten Start.Eine talentierte Stute dürften die Zuschauer in der einleitenden Tessmer Trophy für Zweijährige gesehen haben. Vom Start bis ins Ziel führend, gewann die von Markus Klug für das Gestüt Röttgen trainierte Sharoka mit Jockey Adrie de Vries. Ihr Ziel ist der Preis der Winterkönigin. Sie könnte zuvor das Zukunfts-Rennen in Baden-Baden bestreiten. Adrie de Vries gewann später mit Auenwolf den Preis des Dachdeckers Hanebutt. Trainer des Wallachs ist Andreas Bolte, der bei dieser Veranstaltung auch mit Feuerlilie erfolgreich war. Die Stute siegte im Wahl GmbH-Cup 2018. Der französische Jockey Lukas Delozier war ebenfalls doppelt erfolgreich. Er gewann mit Miura die HGS GmbH Trophy und mit Parda im abschließenden OAT-Cup für Stuten. Der Umsatz am Mittwoch lag bei 103.031,24 Euro.Der nächste Renntag auf der Neuen Bult findet bereits am Sonntag, 19. August, statt. Es handelt sich um den schicken Audi Ascot-Renntag. Im Mittelpunkt stehen der Große Preis des Audi-Zentrums Hannover und ein BBAG-Auktionsrennen.