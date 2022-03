Gute Stimmung bei United

Playoffs der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga

Hannover United steht vor dem Playoff-Auftakt. Am Sonnabend ist der RSV Lahn-Dill zum ersten Halbfinale zu Gast in der United Arena. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?Wir sind wieder einmal dabei, uns als Team zu finden. Die Corona-Fälle innerhalb des Teams haben uns schon deutlich zurück geworfen. Wir sind definitiv nicht da, wo ich so kurz vor den Playoffs gern mit dem Team wäre. Dennoch ist die Stimmung gut. Dass Mariska für eine Woche mal wieder in Hannover und bei der Mannschaft war, hat allen wirklich gut getan. Wir hoffen darauf, die kommenden Wochen als Team endlich kontinuierlich zusammen trainieren zu können, auch im Hinblick auf den EuroCup.Hannover United ist - ohne direktes Zutun - nach dem letzten Spieltag noch auf Platz drei geklettert und spielt nun gegen den RSV Lahn-Dill statt den Thuringia Bulls. Ein Vor- oder Nachteil?Unterm Strich hatten Wiesbaden und Hannover United durch Corona erhebliche Einschnitte in den Trainingsbetrieben. Die Rückrunde haben beide Teams einige Niederlagen einstecken müssen. Das hat die Liga so spannend wie nie gemacht. Ich hatte mich mental schon auf die Bulls eingeschossen und persönlich gern noch einmal gegen sie gespielt. Daher ist es für mich eher von Nachteil.United hat die beiden Hauptrundenspiele gegen den RSV mit 59:85 und 56:76 deutlich verloren. Vor zwei Jahren hätte man sich über 20 Punkte Unterschied noch gefreut. Heute ist die Differenz für Trainer Martin Kluck zu groß. Wo steht Hannover United gegen den Rekordmeister?Lahn-Dill hat definitiv die tiefere Bank. Ähnlich wie die Bulls rotieren sie viel. Gegen solche Teams reichen leider nicht nur zwei oder drei gute Viertel. Da wird einfach jeder Turnover hart bestraft. Wenn wir in der Defense konsequent schneller umschalten, sollte es aber eine ansehnliche Serie werden.Wie kann United den RSV am Wochenende packen?Schnelles Umschalten, um die Linie von Lahn-Dill zu brechen. Tempo rausnehmen. Und vor allem: Spaß haben.Hannover United hat eine schwierige Saison gespielt: Ein relativ großer personeller Umbruch, mehrere Ausfälle aufgrund von Corona-Infektionen, das langfristige Fehlen von Mariska Beijer. Wie bewerten Sie das Abschneiden bisher?Wir haben gehofft, unter die Top 5 zu kommen. Wenn bei uns ein Umbruchsjahr so aussieht, dann können sich die Fans auf die nächsten Jahre freuen. Ich bin sehr zufrieden mit der Hauptrunde unter all den Umständen, auch wenn wir teilweise ordentlich Federn gelassen haben. Wir haben aber auch wirklich gute Spiele gezeigt.Vom 22. bis 24. April richtet Hannover United das EuroCup1-Finalturnier in der Stadt aus. Ein kleines Highlight zum Abschluss. Ist United bereit für den Titel?Wir sind bereit für die ersten internationalen Spiele. Es wird sich im ersten Spiel gegen BSR ACE Gran Canaria entscheiden, ob wir das Zeug dazu haben. Ich freue mich jedenfalls riesig auf diese Chance. Wir warten da sehr lange drauf. Für alle Rollstuhlbasketball-Fans und die Hannoveranerinnen und Hannoveraner wird das Turnier so oder so ein tolles Erlebnis.