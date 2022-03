Hannover 96 und Sportfive verlängern Gesamtvermarktungspartnerschaft

Hannover. Sportfive und Hannover 96 arbeiten auch zukünftig eng zusammen und setzen die seit 2007 bestehende Gesamtvermarktungskooperation bis mindestens zum 30. Juni 2027 fort.

Hannover 96 setzt auch in den kommenden Jahren auf die Vermarktungsexpertise von Sportfive. Die globale Sportbusinessagentur und der Fußball-Zweitligist verlängern den Gesamtvermarktungsvertrag um fünf Jahre bis mindestens zum 30. Juni 2027. Damit verantwortet Sportfiveauch in den kommenden Jahren die Vermarktung sämtlicher kommerzieller Rechte. Ein eigenes Sportfive-Team vor Ort unterstützt Hannover 96 weiterhin in den Bereichen Pre-Sales und Sales.

Sportfive und Hannover 96 arbeiten bereits seit 2007 im Rahmen der Gesamtvermarktung zusammen.

Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer bei Sportfive Germany, sagt: „Wir sind bereits seit 15 Jahren stolzer Vermarktungspartner von Hannover 96 und konnten die Vermarktung gemeinsam mit dem Klub in der Vergangenheit kontinuierlich ausbauen. Die Vertragsverlängerung ist eine schöne Bestätigung unserer gemeinsamen erfolgreichen Arbeit. Wir freuen uns auf die kommenden fünf gemeinsamen Jahre.“

Martin Kind, Geschäftsführer von Hannover 96, erklärt: „Die Fußballmärkte national und international verändern sich. Es gilt, zukunftsorientierte Strategien zu entwickeln – eine gemeinsame Herausforderung für Sportfive und Hannover 96. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“ Über den Partner: Sportfive nutzt die einzigartige emotionale Kraft des Sports, um bahnbrechende Partnerschaften im Sport zu schaffen. Durch verantwortungsvolle Vermarktung, full-service-Lösungen und die Schöpfung langfristiger Werte für alle Sport-Interessensvertreter verbindet Sportfive Marken, Rechtehalter, Medienplattformen und Fans strategisch und auf kreative Weise auf der Grundlage eines globalen Netzwerks sowie mit jahrzehntelanger Erfahrung und richtungsweisendem Innovationsgeist. Als Marktführer mit Fokus auf Kundenorientierung und hoher Datenintelligenz, führt Sportfivedas Sportbusiness durch innovative digitale Lösungen in die Zukunft und setzt sich dabei immer zum Ziel, der Partner auf Augenhöhe mit den fortschrittlichsten Lösungen zu sein. Sportfive ist eine global agierende internationale Sportbusiness- und Marketingagentur mit einem Netzwerk aus über 1.200 lokalen Experten in 15 Ländern auf der ganzen Welt, die Fußball, Golf, eSports, Motorsport, Handball, Tennis, American Football und viele andere Sportarten zu ihren Tätigkeitsbereichen zählt. Nähere Informationen finden Sie auf der Website von Sportfive, im Content Hub und in den sozialen Profilen.