Hannover 96 verteilt über 2.000 Decken und zahlreiche Fanartikel

96plus-Adventskalender mit täglichen Aktionen

Hannover 96 versorgt in diesem Dezember mit seiner sozialenInitiative 96plus täglich öffentliche und gemeinnützigeEinrichtungen mit individuellen Hilfspaketen. Im Rahmen des„96plus-Adventskalenders“ werden in der Zeit bis WeihnachtenWohnungslosenunterkünfte, Schulen, Flüchtlingsheime und einHospiz unterstützt – vor allem mit wärmenden Decken.„Anfangs ging es um 60 Decken – jetzt werden es über 2.000“, sagtJuri Sladkov, der bei Hannover 96 die Verantwortung für das sozialeEngagement trägt. Eine Lehrerin der Oststadtschule in Wunstorfhatte vor einigen Wochen den Kontakt zu 96plus gesucht, um nacheiner Deckenspende zu fragen – schließlich müssen die Schülerinnenund Schüler zurzeit coronabedingt bei offenem Fenster unterrichtetwerden. Daraus ist die Idee entstanden, flächendeckend Schulensowie Einrichtungen der Flüchtlings-, Obdachlosen- undBehindertenhilfe mit wärmenden Fleecedecken und weiteren aufdie Bedürfnisse der jeweiligen Empfänger angepasstenÜberraschungen zu versorgen. Insgesamt 2.200 Decken verteilt96plus gemeinsam mit seinem Hauptpartner, dem UnternehmenClarios, in diesem Dezember in Form eines sozialenAdventskalenders: Die Aktion läuft täglich vom 1. bis 24. Dezember.