„Hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht“

Handball: Recken verlängern mit Vincent Büchner

HannoverDie TSV Hannover-Burgdorf verlängert den Vertrag mit Linksaußen Vincent Büchner bis zum 30. Juni 2023. Der Youngster hat vor zwei Jahren aus der RECKEN-Schmiede den Sprung in den Profi-Kader geschafft und ist seitdem ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Trainer Carlos Ortega.„Vincent hat in seinem zweiten Profi-Jahr nach dem Wechsel von Cristian Ugalde einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und unser Vertrauen bestätigt. Über unseren Unterbau hat er sein Leistungspotenzial bereits frühzeitig angedeutet, welches wir erst fördern und nun mit dem neuen Vertrag weiter festigen wollen. Wir freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen werden und Vincent zwei weitere Jahre ein Recke bleibt“, weist der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen Büchners Entwicklungspotenzial auf.Der Linksaußen trug im bisherigen Saisonverlauf seinen Teil mit 49 Toren in der Liqui Moly HBL bei. Dazu kommen acht Steals in der Abwehr, mit denen Vincent Büchner oftmals schnelle Treffer über Tempogegenstöße einleitet.„Vincent besitzt ein großes Potenzial und arbeitet hart in jedem Training. Wenn er so weitermacht, dann hat er eine große Zukunft. Er hilft unserer Mannschaft enorm mit seinen Toren und seiner Abwehr“, verdeutlicht Trainer Carlos Ortega die Qualitäten des Linksaußen.Der 22-Jährige wechselte zur C-Jugend in die Recken-Schmiede und stellte sein Talent früh unter Beweis. Über den Perspektivkader spielte sich der ehemalige Junioren-Nationalspieler in das Sichtfeld von Carlos Ortega, der bereits vor drei Jahren erstmalig auf den gebürtigen Hildesheimer bei einem Bundesliga-Spiel setzte.„Hier in Hannover habe ich die Bundesligatür aufgestoßen und freue mich sehr, in den kommenden beiden Spielzeiten meinen weiteren Weg mit den Recken zu gehen. Es passt vieles gut zusammen, deshalb war es eine leichte Entscheidung hier zu bleiben“, freut sich Vincent Büchner über die Erweiterung des Vertrags.