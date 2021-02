Heimspiel gegen Nordhorn neu terminiert

Spiele gegen BHC, Magdeburg und Göppingen angesetzt

Region. Für die verlegte Partie des 17. Spieltags gegen die HSG Nordhorn-Lingen wurde nach Absprache mit der Liga und den Vereinen der passende Nachholtermin gefunden. Das Heimspiel der Recken findet nun am Sonntag, 21. Februar,, um 16 Uhr statt.Im gleichen Zug hat die Liqui Moly HBL die Terminierungen der Spieltage 20 bis 22 bekannt gegeben. Zuerst treffen Die Recken auswärts am Sonnabend, 6. März,, um 18.30 Uhr auf den Bergischen HC. Darauf folgt das Heimspiel am Donnerstag, 18. März,, um 19 Uhr gegen den SC Magdeburg. Anschließend treten die Niedersachsen auswärts am Sonnabend, 20. März, , um 20.30 Uhr bei FRISCH AUF! Göppingen an. Neben den gefundenen Nachholterminen herrscht damit nun auch Klarheit über das weitere Recken-Programm.Die abgesagte Begegnung des neunten Spieltags gegen die MT Melsungen wurde bereits neu terminiert. Zum Aufeinandertreffen mit Timo Kastening und Kai Häfner kommt es am Donnerstag, 25. Februar, um 19 Uhr.Die neuen Terminierungen in der Übersicht:Sonntag, 21. Februar, 16 Uhr: Recken gegen HSG Nordhorn-Lingen;Donnerstag, 25. Februar, 19 Uhr: Recken gegen MT Melsungen;Sonnabend, 6. März, 18.30 Uhr: Bergischer HC gegen Recken;Donnerstag, 18. März, 19 Uhr Recken gegen SC Magdeburg;Sonnabend, 20. März, 20.30 Uhr: Uhr Frisch auf! Göppingen – Recken.