Hermann Heidekorn III. ist nun Ehrenmitglied

Schützen erhalten Ehrennadeln für ihr Engagement

Langenhagen/Wedemark (mxb). Bronze, Silber und Gold: Einige Mitglieder des Kreisschützenverbandes Wedemark-Langenhagen haben am vergangenen Freitag Ehrennadeln für ihr langjähriges Engagement in ihren örtlichen Schützenvereinen erhalten. Auf der Delegiertenversammlung des Kreisverbandes haben Kreisoberschützenmeisterin Birgit Gräfenkämper und Kreisschützenmeister Michael Freiberg den Schützen die Ehrennadeln überreicht.26 Bronzenadeln und acht Silbernadeln verlieh der Vorstand des Kreisverbandes an diesem Abend. Mit der goldenen Ehrennadel erhielten Jens Brokmann und Norbert Jäckel, der nicht anwesend war, die höchste Auszeichnung des Kreisverbandes. Die goldene Ehrennadel des Niedersächsischen Sportschützenbundes verlieh der Vorstand Bernhard Winkler, Peter Biewer und Christiana Böttcher. Eine besondere Ehrung brachte der Kreisverband Hermann Heidekorn III. entgegen: Er ist nun Ehrenmitglied des Kreisschützenverbandes.