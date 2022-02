Herzschlagfinale in Plauen

Dritte Handballliga: Tus Vinnhorst siegt mit 33:32 / HSV Hannover kommt zum nächsten Derby

Vinnhorst. Der TuS Vinnhorst machte es in der dritten Handballliga beim Tabellen-Elften richtig spannend und gewinnt am Ende Nervenstark mit 33:32 (17:17) beim SV 04 Plauen Oberlosa. Lange Zeit lag die Mannschaft von Davor Dominikovic hinten und erkämpfte sich erst in der Schlussviertelstunde die zwei Punkte bei leidenschaftlich auftretenden Hausherren.Eigentlich erwischte der Tus einen Start nach Maß, ging schnell mit 2:0 2 in Führung und auch Torwart Stefan Hanemann hielt direkt den ersten Sieben-Meter Strafwurf der Gastgeber. Die konterten jedoch mit einem 4:0-Lauf, und Vinnhorsts Coach sah sich gezwungen schon in der achten Spielminute eine erste Auszeit zu nehmen. Die zeigte jedoch wenig Wirkung. Vor allem in der Defensive wirkte sein Team immer wieder lückenhaft und kam den einen oder anderen Schritt zu spät. Folgerichtig folgte beim 11:6 nach einer Viertelstunde die nächste Auszeit. Diesmal traf Dominikovic anscheinend den richtigen Ton. Beim 12:12 war der Ausgleich hergestellt und so ging es beim 17:17 auch in die Pause.Im zweiten Durchgang waren zunächst wieder die Plauener stärker. Nach fünf Minuten führten die Hausherren mit 21:18. Diesmal blieb der TuS aber dran. Das 24:25 in der 49. Minute, durch einen erneut starken Jakob Bormann war die erste Führung seit dem 0:2 und Teil eines Sechs-Tore-Laufs, der erst beim 24:27 endete. Die Gastgeber kämpften tapfer weiter und ließen sich nicht beeindrucken, aber die Vinnhorster fanden jetzt in fast jedem Angriff die richtige Antwort und so war das 31:33 durch Tim Otto kurz vor Schluss die Entscheidung, auf die Plauen nur noch mit Ergebniskorrektur zum 32:33 reagieren konnte.Der Sieg war für den TuS extrem wichtig, nutzte er doch so den Ausrutscher der Hildesheimer in Burgenland und setzte sich auch in der virtuellen Tabelle wieder vor den Konkurrenten setzen. Am kommenden Sonnabend, 19. Februar, geht es ins nächste Derby. Der HSV Hannover kommt ins Sportzentrum. Anwurf ist um 18 Zhr Tickets gibt es wie immer auf www.tusvinnhorst.de