Hinrundenspielplan steht fest

Einzelkartenverkauf startet am 24. Juli

Langenhagen/Wedemark. Am heutigen Montag hat die Ligazentrale der LIQUI MOLY HBL den Hinrundenspielplan offiziell bekanntgegeben. Nachdem die ersten vier Spieltage bereits vor einigen Wochen veröffentlicht wurden, stehen jetzt auch die weiteren Gegner der TSV Hannover-Burgdorf offiziell fest. Bis zum Jahresende tragen DIE RECKEN zehn ihrer 17 Heimspiele aus. Dabei wird die RECKEN-Festung sechs Mal in der TUI Arena und vier Mal in der Swiss Life Hall verteidigt.Der Einzelkartenverkauf für die Heimspiele bis zum Jahresende startet am kommenden Mittwoch, den 24. Juli um 10.00 Uhr. Die Tickets sind sowohl in der Geschäftsstelle der TSV Hannover-Burgdorf Handball GmbH, dem Ticket-Onlineshop sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.Für die ersten drei RECKEN-Heimspiele gegen GWD Minden, HBW Balingen-Weilstetten und den Bergischen HC gibt es zudem das Starterangebot drei Spiele sehen und zwei Spiele bezahlen. Das Kombiticket ist ausschließlich über die Geschäftsstelle, den Online-Ticketshop sowie die Tickethotline erhältlich.Insgesamt stellen sich in der ersten Saisonhälfte ein bunter Blumenstrauß an Gegnern in der RECKEN-Festung vor. Neben beiden Aufsteigern (HBW Balingen-Weilstetten, HSG Nordhorn-Lingen) empfangen DIE RECKEN aber auch den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt sowie die Top-Teams SC Magdeburg, Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin. Das Weihnachtsspiel steigt in diesem Jahr am 26.12.2019, wo Timo Kastening und Co. den TVB Stuttgart in der TUI Arena begrüßen werden.Die Hinrundenheimspieltermine im Überblick:25.08.2019 I 16.00 Uhr I DIE RECKEN vs. GWD Minden I Swiss Life Hall04.09.2019 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. HBW Balingen-Weilstetten I Swiss Life Hall15.09.2019 I tbd* I DIE RECKEN vs. Bergischer HC I Swiss Life Hall26.09.2019 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. SG Flensburg-Handewitt I TUI Arena13.10.2019 I tbd* I DIE RECKEN vs. SC Magdeburg I TUI Arena17.10.2019 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. Rhein-Neckar Löwen I TUI Arena31.10.2019 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. HSG Nordhorn-Lingen I Swiss Life Hall05.12.2019/08.12.2019* I tbd* I DIE RECKEN vs. Füchse Berlin I TUI Arena19.12.2019 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. HC Erlangen I TUI Arena26.12.2019 I tbd* I DIE RECKEN vs. TVB Stuttgart I TUI Arena*die offiziellen Spieltermine werden spätestens sechs Wochen vorher festgelegtNach wie vor können sich Interessierte aber auch noch die RECKEN-Dauerkarte sichern, die nicht nur für alle 17 Heimspiele gültig ist, sondern auch zahlreiche weitere Vorteile bietet. Allgemeine Ticketinformationen gibt es unter https://www.die-recken.de/tickets/ticketinfos/