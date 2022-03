Ilija Brozovic bleibt ein Recke

Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem kroatischen Kreisläufer bis 2025

Hannover. Die TSV Hannover-Burgdorf und Ilija Brozovic haben den im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. Der Kreisläufer kam 2017 vom THW Kiel und ist seitdem bei den Recken eine wichtige Stütze in der Abwehr sowie im Angriff.„Ilija war ab der ersten Sekunde ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er bringt unserer Abwehr im Deckungszentrum die nötige Sicherheit und sorgt auch außerhalb des Spielfelds für Stimmung im Mannschaftskreis. Dazu weiß er seinen Körper im Angriff einzusetzen und ist torgefährlich vom Kreis. Wir freuen uns sehr, dass Ilija drei weitere Jahre bei uns bleiben wird“, stellt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen die überzeugenden Argumente für eine Verlängerung heraus.„Ilija ist ein sehr guter Typ, der für mich gerade in der Defensive den verlängerten Arm darstellt. Er ist spielintelligent und bringt die nötige Robustheit in unsere Mannschaft. Zudem verfügt Ilija über sehr viele Erfahrungen im Profisport, wovon wir als Team profitieren. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen, weiteren Weg“, fügt Trainer Christian Prokop lobende Worte hinzu.Der Kroate kann in seiner Karriere bereits auf verschiedene Stationen zurückblicken. Darunter mit dem HSV Hamburg und dem THW Kiel zwei weitere Teams in der Liqui Moly HBL. Bei den Recken hat der Kreisläufer 2017 seine sportliche Heimat gefunden. Ilija Brozovic absolviert aktuell seine achte Spielzeit in der stärksten Liga der Welt und kommt dabei auf 386 Tore in 180 Spielen. Davon erzielte er 351 Treffer in 144 Spielen für die TSV Hannover-Burgdorf.„Ich war in meiner bisherigen Karriere noch nie so lange bei einem Verein, wie bei den Recken. Das zeigt, wie wohl meine Familie und ich uns in Hannover fühlen. Hier habe ich ein tolles Team und einen guten Trainer. Daher freue ich mich sehr auf die kommenden Jahre“, drückt Ilija Brozovic seine Verbundenheit mit den Recken aus.