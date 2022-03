Im Halbfinale wartet Lahn-Dill

Playoffs: Hannover United springt auf Platz drei

Der Überraschungserfolg von Trier in Wiesbaden (78:75) macht es möglich. United-Trainer Martin Kluck bereitet das Team intensiv auf den Rekordmeister vor und setzt auf Willensstärke. Das erste von maximal drei Halbfinalspielen steigt am Sonnabend, 2.April, um 18 Uhr in der United Arena.Von Viviane MüllerHannover. Das verspätete Ende der Hauptrunde in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga hat am Donnerstag eine kleine Überraschung für Hannover United vorgehalten. Im Nachholspiel gewannen die Doneck Dolphins Trier überraschend bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden (78:75). Damit rutschte United einen Rang hoch auf Platz drei - und bekommt es im Playoff-Halbfinale mit dem RSV Lahn-Dill zu tun. "Das kam anders, als wir erwartet haben", sagte United-Trainer Martin Kluck. Am Sonnabend (18 Uhr) steigt Spiel eins in der United Arena (IGS Stöcken).United geht gegen den Rekordmeister als Außenseiter in die "Best-of-Three"-Serie - aber mit Schwung. Den hat sich das Team am letzten Spieltag gegen die RSB Thuringia Bulls (41:66) geholt. "Das Team hat eine große Willensstärke und Moral an den Tag gelegt. Wir haben um jeden Zentimeter gekämpft und das über nahezu die gesamte Spielzeit", sagte der United Coach, der aufgrund einer Corona-Infektion das Spiel zu Hause am Schreibtisch verfolgte.Fürs Halbfinale sind die Karten vorab verteilt. "Der RSV Lahn-Dill geht als Top-Favorit in die Spiele", sagte Kluck. Die Niederlagen während der Saison (59:85, 56:76) seien allerdings zu hoch ausgefallen, so Kluck. United habe in den beiden Partien nicht den besten Basketball gezeigt. "Wir wollen alles daran setzen, die Spiele offen zu gestalten." Dass die Playoffs einen besonderen Reiz für Spieler und Trainer bieten, sei klar. "Die Spiele gegen den RSV Lahn-Dill stärkt unsere Motivation, sie so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Wir wollen gut und gestärkt durch diese Wochen gehen", sagte Kluck. Die Mannschaft bereite in der Spielwoche mit vier intensiven Trainingseinheiten und Videoanalysen auf den Gegner vor.Termine der Playoff-Halbfinalspiele:Spiel 1 Hannover United - RSV Lahn-Dill (Sonnabend, 2. April, 18 Uhr, United Arena, Hannover)Spiel 2 RSV Lahn-Dill - Hannover United (Mittwoch, 13. April, 19:30 Uhr, Buderus Arena, Wetzlar)Spiel 3 RSV Lahn-Dill - Hannover United (Sonnabend, 16. April, 19:30 Uhr, Buderus Arena, Wetzlar)Spiel 1 Rhine River Rhinos Wiesbaden - RSB Thuringia Bulls (Sonnabend, 2. April, 17 Uhr, Sporthalle Klarenthal, Wiesbaden)Spiel 2 RSB Thuringia Bulls - Rhine River Rhinos Wiesbaden (Sonnabend, 9. April, 18 Uhr, REHA-Sport-Bildungszentrum, Elxleben)Spiel 3 RSB Thuringia Bulls - Rhine River Rhinos Wiesbaden (Sonntag, 10. April, 15 Uhr, REHA-Sport-Bildungszentrum, Elxleben)Der Modus Gespielt wird im Modus "Best-of-Three". Das Team, das zwei Spiele gewinnt, zieht ins Endspiel um die deutsche Rollstuhlbasketball-Meisterschaft ein. Gewinnt je ein Team eine Begegnung, bringt eine drittes Spiel die Entscheidung.