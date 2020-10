Immer voller Einsatzwille

Scorpion Dennis Arnold hat unterschrieben

Wedemark/Langenhagen. Gut eine Woche vor Start in die Eishockey-Saison 2020/21 hat Dennis Arnold seinen Vertrag bei den Hannover Scorpions unterschrieben.Der 23 jährige Arnold, der seine sportliche Ausbildung im Wesentlichen in Frankfurt und Köln durchlaufen hat, startet jetzt in seine dritte Saison bei den Scorpions.In seinen bisherigen zwei Jahren im Trikot der Niedersachsen erzielte er 45 Punkte, wovon 26 Tore zu Buche stehen. Arnold ist von Anfang an in den Vorbereitungen für die anstehende Saison dabei, zeigte dabei immer vollen Einsatzwillen und macht damit deutlich, dass er noch mehr will und sich weiter entwickeln möchte.Manager Tobias Stolikowski: „Ich habe Dennis sehr genau beobachtet, in der Zeit als er sich für die kommende Saison vorbereitethat und bin hundeertprozentig von ihm überzeugt“. „Mit der Verpflichtung von Dennis ist nun auch die dritte Reihe komplett“, freut sich auch Sportchef Eric Haselbacherüber die Vertragsunterschrift.