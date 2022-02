Infotelefon am 17. Februar

Polizei beantwortet Fragen

Hannover. Auch im Februar erhalten Interessierte wieder die Gelegenheit, sich mit Ihren individuellen Anliegen zu den verschiedensten Präventionsthemen an uns zu wenden. Die Polizeidirektion Hannover schaltet wie jeden Monat das Infotelefon amDonnerstag, 17. Februar, von 10 bis 18 Uhr frei.An diesem Tag stehen die Präventionsexperten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen für Ihre Fragen zu Themen, wie- Sicherheit im Straßenverkehr mit dem Schwerpunkt "Elterntaxi"- Schutz vor Taschendiebstahl/Ausspähen der PIN (Skimming)- Verhaltenshinweise bei Betrügereien am Telefon (Schockanrufe)und an der Haustür- Vorbeugung von Jugendkriminalität mit Blick auf "Sicherheit imNetz"- Betrug im Internet (unter anderemFakeshop)- Beratungsmöglichkeiten im Falle von häuslicher Gewalt undStalkingzur Verfügung.Außerdem können sich Interssierte rund um das Thema Einbruchschutz durch einen Ansprechpartner der Technischen Prävention informieren lassen.Für Fragen zu den genannten oder anderen Themen nutzen sie bitte die Telefonnummer (0511) 109-11 20.