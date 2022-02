Berufsfeld Sport: Bildungsreise zur Deutsche Sporthochschule Köln

Langenhagen/Wedemark. Die Sportjugend des Regionssportbundes Hannover lädt interessierte Schüler, Freiwilligendienstler und Studenten zu einer eintägigen Bildungsreise am Montag, 4. April, zur Deutschen Sporthochschule nach Köln ein, um das Berufsfeld Sport zu erkunden.Was willst du später machen? – Irgendwas mit Sport! - Diese Aussage hört man häufig, wenn man mit jungen Menschen aus den Vereinen spricht. Um die Möglichkeiten der sportlichen Arbeitswelt ein wenig besser kennen zu lernen, will die Sportjugend die Deutsche Sporthochschule in Köln besuchen. Hier soll den Interessierten die Einrichtung gezeigt und die verschiedenen Studiengänge und Institute vorgestellt werden, damit diese einen besseren Eindruck davon bekommen, welche beruflichen Perspektiven ein Sportstudium mit sich bringen kann.Optional wird anschließend noch die Lanxess Arena besucht, um einen Einblick in die Planung von Sportgroßveranstaltungen zu erhalten (abhängig von Veranstaltung und Stand der Pandemie).Geplant ist eine eintägige Bildungstour in Kleinbussen. Start und Ziel sind morgens und abends die Geschäftsstelle des Regionssportbundes Hannover (Haus des Sports, Maschstraße 20, 30169 Hannover) in der Nähe der Region Hannover bzw. des Aegidientorplatz.Kosten?Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Fahrtkostenbeitrag und Mittagessen in der Sporthochschule pro Person 20 Euro;Wann? Montag, 4. April,Abfahrt nach Köln:7 Uhr und Ankunft in Hannover: 20 Uhr.Alle Infos und das Anmeldeformular unter: www.sportregionhannover.de/de/sportjugend/aus-und-fortbildung/berufsfeld-sport/