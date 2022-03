Jugendliteratur-Countdown läuft

Junge Schriftkünstler mit Talent werden gesucht

Langenhagen/Wedemark. Seit vergangenen November heißt es wieder für alle schreibbegeisterten Schülerinnen und Schüler aus Burgdorf und der nördlichen Region: Ran an den Computer und losschreiben. Oder die guten alten Dinge Papier und Stift in die Hand nehmen. Denn gesucht werden die besten Geschichten und die besten Gedichte – ganz egal zu welchem Thema. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt Geld- und Sachpreise in vier Altersgruppen zu gewinnen. Es besteht die Chance auf eine Veröffentlichung in einem Taschenbuch, das alle Gewinnerbeiträge enthält und im örtlichen Buchhandel verkauft wird. Auch Schirmherr Wolfram Hänel ruft zur Teilnahme auf.Neu in diesem Jahr: eine noch engere Kooperation mit den Schulen. Dafür werden in den Schulen Wettbewerbspatien gesucht, die vor Ort als Ansprechpartner für den Wettbewerb fungieren. Es lohnt sich, denn: die Schule mit den meisten Teilnehmern bekommt als Preis eine Schullesung mit einem namhaften Kinder- und Jugenbuchautor.Darüber hinaus können Schulen sich unter bestimmten Voraussetzungen für einen für sie kostenlosen Workshop in Kreativem Schreiben oder Poetry Slam bewerben.Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch einer fünften bis 13. Klasse an einer allgemein- oder berufsbildenden Schule in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze oder in der Wedemark. Bis zu fünf Beiträge pro Teilnehmer sind zugelassen, davon maximal zwei Geschichten. Die Länge der Beiträge sollte getippt nicht mehr als 9.000 Zeichen betragen. Und natürlich müssen die Beiträge selbst erdacht sein.Als sehr beliebt hat sich unsere Kategorie „Slam Poetry“ entwickelt – hier können die Beiträge als selbstgedrehtes Video hochgeladen werden. In dieser Kategorie gibt es keine Altersgruppen. Siegerin oder Sieger werden hier direkt bei der Preisverleihung ermittelt.Eingereicht werden die Texte am besten online . Akzeptiert werden auch Beiträge auf Datenträgern, die per Post geschickt oder direkt bei der Stadt Burgdorf abgegeben werden. Die Anmeldeprozedur ist auf www.litwett.de genau erklärt.Einsendeschluss ist der 31. März. Alle eingereichten Arbeiten werden von einer fachkundigen Jury bewertet. Im Juli 2022 werden die Gewinner im Rahmen einer Feierstunde geehrt.Wer einen Eindruck von den Texten der vorigen Jahre bekommen möchte, kann die bisher erschienenen Bücher bei der Stadtjugendpflege kaufen oder per E-Mail bestellen.Ansprechpartner für Fragen ist Stadtjugendpfleger Horst Gohla unter (05136) 89 83 28 oder unter gohla@burgdorf.de