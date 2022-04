Juni-Spiele als Kombi-Paket erhältlich

Alle Heimspiele terminiert: Klarheit im Saisonendspurt

Hannover. Nun sind alle Heimspiele der Recken von der Liqui Moly HBL terminiert. Ausgehend von der erfolgten Terminierung für die letzten beiden Heimaufgaben sind ab dem kommenden Dienstag, 12. April. um 10 Uhr, alle Heimspiele im Ticketvorverkauf erhältlich. Die neuen Terminierungen betreffen das Heimspiel gegen den HC Erlangen (Sonntag, 5. Juni. um 16:05 Uhr) sowie das letzte Saisonspiel gegen den SC DHfK Leipzig (Sonntag, 12. Juni. um 15.30 Uhr).Die beiden Heimspiele können sowohl einzeln als auch im Kombi-Paket (20% Rabatt) erworben werden. Die Tickets sind über den Online-Ticketshop (www.ticket-onlineshop.com/ols/recken/de), die Ticket-Hotline oder die Recken-Geschäftsstelle erhältlich.Aufgrund der behördlichen Beendigung aller Maßnahmen ist ein Besuch in der Recken-Festung wieder ohne Einschränkungen möglich. Dennoch empfehlen wir, weiterhin gewisse Hygiene-Richtlinien wie bspw. das Tragen einer Atemschutzmaske oder wenn möglich das Halten von Abstand zu beachten und umzusetzen. Alle weiteren Infos zu den Hygiene-Richtlinien sind auf unserer Homepage (www.die-recken.de) zu finden.„Die Lust auf die anstehenden Heimaufgaben sowie das letzte Saisondrittel ist im gesamten Verein riesig. Man merkt der Mannschaft ihren großen Willen und die Einsatzbereitschaft an. Sie freut sich darauf, mit der Unterstützung von den Rängen wieder zu einer Einheit zu verschmelzen und will insbesondere bei den Heimspielen im Saisonendspurt an das Erfolgserlebnis aus dem Berlin-Spiel anknüpfen“, spricht Geschäftsführer Eike Korsen die Einladung für das restliche Heimspiel-Programm aus.Das Heimspiel-Programm in der Übersicht:Do, 21.04.22 19:05 DIE RECKEN Handball Sport Verein Hamburg ZAG ArenaSo, 01.05.22 16:05 DIE RECKEN HSG Wetzlar ZAG ArenaSo, 08.05.22 16:05 DIE RECKEN SG Flensburg-Handewitt ZAG ArenaDo, 12.05.22 19:05 DIE RECKEN HBW Balingen-Weilstetten ZAG ArenaSo, 05.06.22 16:05 DIE RECKEN HC Erlangen ZAG ArenaSo, 12.06.22 15:30 DIE RECKEN SC DHfK Leipzig ZAG Arena