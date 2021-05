Kampflos weiter

Vinnhorst (ok). Die Handballer des TuS Vinnhorst stehen kampflos in der Zwischenrunde der Aufstiegsqualifikation für die zweite Bundesliga. Der nächste Gegner MTV Braunschweig kann wegen Quarantäne am morgigen Donnerstag nicht antreten, die Punkte gehen an den TuS. Das letzte Spiel ist am Sonntag, 16. Mai, um 16 Uhr beim VfL Potsdam und wird auf Sportdeutschland.tv übertragen.