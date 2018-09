Katja Riemann kommt

Schauspielerin bei Unicef-Lauf am 14. September

Langenhagen (ok). Prominenter Besuch beim 16. Unicef-Lauf an der IGS Langenhagen, der am nächsten Freitag, 14. September, zwischen 10 und 14 Uhr über die Bühne geht. Schauspielerin Katja Riemann engagiert sich schon seit 1999 für die Hilfsorganisation. Die 54-Jährige stammt aus dem niedersächsischen Kirchweyhe bei Bremen.Folgende Klassen nehmen bisher definitiv am Lauf teil: Grundschule Godshorn, Grundschule Krähenwinkel, Grundschule Friedrich-Ebert-Schule, Kita Stadtmitte ("Die Wühlmäuse"), Gymnasium Langenhagen, Gymnasium Mellendorf, IGS Süd und die IGS Langenhagen als Veranstalter.Gesucht wird übrigens noch ein Klassensponsor für die Sprachlernklasse. So könnten die gesamten gelaufenen Kilometer der Gruppe mit zum Beispiel einem Euro pro Kilometer gesponsert werden. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Organisator Rainer Lohse unter der Telefonnummer (0511) 77 17 99.