Keeper kommt als Verstärkung

TSV Havelse verpflichtet Tobias Stirl

Garbsen. Für den TSV-Havelse gibt es eine weitere Verstärkung: Der 21-Jährige Tobias Stirl wird ab sofort den TSV auf der Torwartposition verstärken. Der Torhüter durchlief dieJugend von Eintracht Frankfurt von der U17 bis zu den Profis und schloss sich dann2019 dem VfL Wolfsburg an. Dort kam er in der vergangenen Saison bei der U23 derWölfe auf 270 Spielminuten.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Mit Tobias Stirl haben wir nach einer gutenProbezeit beim TSV endlich die wichtige Position eines weiteren Torhüters besetzt, deruns als U23-Spieler mit seiner guten Ausbildung beim VfL Wolfsburg und EintrachtFrankfurt sicher weiterhelfen wird.“Cheftrainer Rüdiger Ziehl: „Ich bin froh, dass wir Tobias Stirl verpflichten konnten. Wirbekommen einen jungen und gut ausgebildeten Torwart dazu, der auch menschlich gutin die Truppe passt.“Tobias Stirl: „Ich bin sehr glücklich darüber hier in Havelse spielen zu dürfen. Ich bindavon überzeugt, dass wir mindestens den Klassenerhalt erreichen können, und dassich meinen Teil dazu beitragen werde.“