Kinder- und Familientag

Virtuelles Angebot von Hannover 96

Langenhagen/Wedemark. Tolles Programm: Donnerstag ist bei 96 großer „Kinder- & Familientag“Für alle Kinder, die angesichts der Schließungen von Schulen und Kitas in der Coronakrise derzeit von ihren Eltern zuhause betreut werden, hat sich Hannover 96 etwas ganz Besonderes überlegt. Gemeinsam mit EDDIs-KIDS-Hauptpartner REWE veranstaltet der Klub nun unter dem Motto #96atHome an den nächsten beiden Donnerstagen jeweils den großen „Kinder- & Familientag“ – ein tolles und vielfältiges Mitmachprogramm, das kostenlos per Videoübertragung ins heimische Wohnzimmer gebracht wird.96-KIDS-Maskottchen EDDI und sein Team haben sich einen Stundenplan mit vier verschiedenen rund 30-minütigen Programmpunkten ausgedacht, die perfekt zum Mitmachensind. Auf dem YouTube-Channel, der Facebook-Seite und der Website von Hannover 96 wird am kompletten Donnerstag, dem2. April, von 9 Uhr bis 16.30 Uhr ein Livestream abrufbar sein, in dem all diese Inhalte einfach und kindgerecht vermittelt werden.