Kostenlose Bürgertests am Zoo

Wiederaufnahme des Drive-in-Testzentrums

Region. Seit heute gilt in der Region Hannover die Warnstufe 2 und damit die 2G-Plus-Regel für viele Bereiche des öffentlichen Lebens. Auch Geimpfte und Genesene benötigen einen zertifizierten, negativen Testnachweis zum Beispiel aus einem Testzentrum, wenn sie einen Restaurantbesuch oder Hotelaufenthalt planen oder eine Veranstaltung besuchen.Die Drive-in-Teststation im Parkhaus am Erlebnis-Zoo Hannover nimmt am 6. Dezember 2021 ihren Betrieb wieder auf. „In unseren Testzentren sind von April bis Ende Oktober rund 90.000 Tests gelaufen. Diese umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, nun kurzfristig das Drive-in-Testzentrum wieder aufzubauen,“ sagt Zoo-Geschäftsführer Andreas M. Casdorff. Bereits seit Mitte November können sich alle Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Damit haben sie erneut Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus.Im Testzentrum am Zoo können sich Menschen ab sechs Jahren nach Online-Terminbuchung kostenlos mit einem PoC-Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Das Drive-in-Testzentrum befindet sich im Parkhaus direkt am Zoo und ist ab dem 6. Dezember von Montag bis Samstag geöffnet. Das Testergebnis wird im Anschluss per E-Mail automatisch verschickt. Terminbuchungen sind auf der Website www.testzentrum-am-zoo.de möglich.Öffnungszeiten Drive-in-Testzentrum am ZooAb 6. Dezember, Montag bis Sonnabend 14.30 bis 19.30 UhrEine Erweiterung der Öffnungszeiten ist geplant.